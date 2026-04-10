Desina 2026 a Napoli: grafica e culture visive al centro di oltre 40 eventi

Prosegue fino a domenica 12 aprile a Napoli il Desina, festival indipendente dedicato alla grafica e alle culture visive, ospitato alla Santissima Community Hub (Vico Trinità delle Monache, 1).

Il tema dell’edizione 2026 è “Resistenze Visive”, una riflessione sul ruolo della progettazione grafica come strumento di impegno culturale, sociale e politico.

All’interno degli spazi del hub si alternano designer e studi creativi italiani e internazionali provenienti da Europa e Stati Uniti, tra cui Nomad Studio, DIA Studio, Metahaven, Studio Mut, Collletttivo, Solitype, Libri Finti Clandestini, eee studio e Armando Milani.

Tra gli ospiti di rilievo anche Paula Scher, tra le più influenti graphic designer contemporanee, in collegamento domenica 12 aprile. Attesi inoltre Marina Willer sabato 11 aprile e Jonathan Barnbrook domenica 12 aprile.

Il festival propone ancora posti disponibili per workshop e laboratori negli spazi della manifestazione, con la partecipazione, tra gli altri, di Mauro Bubbico, Studio FM Milano, Collletttivo, Zabar e Betterpress.

Spazio anche alle attività dedicate ai più piccoli, con laboratori curati da Vittoria Salabelle e Paola Tuccillo.

In programma numerosi incontri dedicati alla cultura del progetto visivo, tra cui:

“How Many Women Are in the Room?” con Cinzia Ferrara e Nicolò Francesco Bello, a cura di Lazy Dog Press

con Cinzia Ferrara e Nicolò Francesco Bello, a cura di Lazy Dog Press “Manifesti: la resistenza del colore” , a cura di Paper&People

, a cura di Paper&People “25×2 = Un altro viaggio” con Matteo Carboni, Daniela Piscitelli e Marialuisa Firpo

È inoltre visitabile la mostra “Resistenze / La grafica prende posizione”, dedicata al rapporto tra progetto grafico e impegno civile. L’esposizione riunisce opere di Lica e Albe Steiner, Armando Milani, Ilio Negri, Silvio Coppola, Franco Canale, Pino Grimaldi e Giancarlo Iliprandi.

Completa il programma un book market con editori indipendenti e pubblicazioni dedicate al design contemporaneo.

Avviato giovedì 9 aprile, Desina04 propone oltre 40 eventi tra talk, workshop, mostre e performance, rivolti a professionisti, studenti e appassionati della comunicazione visiva.

A chiusura del festival è previsto l’evento live “Desina & Friends – Hack the System & friends” sabato sera, mentre domenica si terranno gli ultimi talk e incontri con la community.

INFO

Il biglietto d’ingresso è acquistabile su Eventbrite, tramite il sito ufficiale www.desina.it, e consente l’accesso a tutti i talk (dalle 10.00 alle 20.00), al book market e alla mostra.

Il festival è ideato e curato da Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, promosso dall’omonima associazione culturale.

Main partner: La Santissima Community Hub, insieme a Accademia di Belle Arti di Napoli, AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva e Royal Group Hotels & Resorts, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Tra i partner culturali figurano DIARC – Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Kidea, Zetafonts, Hard2Buff, 327.studio, Zèdesign, Napoliapartments.it, PiùValore, Accademia IUAD e ADCI.

Si ringraziano inoltre gli sponsor: Paper&People, Fedrigoni, Luxoro, Monotype, Grafica Metelliana, Tremil e uanéma.