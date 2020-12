Desmon e Tecnam, partnership campana per il trasporto dei vaccini anti Covid

Una soluzione tutta made in Campania per il trasporto a temperature molto basse delle dosi vaccinali. Oltre all’ultra congelatore che sarà prodotto a breve e per il quale continuano ad arrivare tante richieste (l’ultima da Hong Kong), la Desmon di Nusco sta lavorando ad un altro progetto con la Tecnam di Capua, che produce aeroplani. Nell’azienda campana, eccellenza col 99% di fatturato estero, si parte dalla progettazione e si arriva fino alla creazione del veivolo. L’idea che prenderà forma nei prossimi mesi, quando la campagna vaccinale entrerà nel vivo, è di garantire ovunque il trasporto dei prodotti della Desmon della famiglia De Santis. Nel frattempo, le due realtà campane sono impegnate nella promozione del progetto al vaglio anche del commissario Domenico Arcuri. In pratica, un aereo della Tecnam di Capua può installare a bordo quattro box della Desmon di Nusco, ciascuno dei quali capace di ospitare 40mila dosi di vaccino a -86°. Circa 160 mila dosi saranno trasferibili praticamente ovunque.