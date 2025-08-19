D’estate si sviluppano incendi di grande portata che l’uomo a stento riesce a domare

Quando é estate, in uno degli emisferi in cui si è soliti, per convenzione, dividere il mondo, la frequenza con cui si sviluppano gli incendi sale e altrettanto crescono le dimensioni dei roghi che li alimentano.

Fuor di metafora, l’umanità sta assistendo proprio in questi giorni a un aumento della potenza di fuoco da impiegare sensa esitazioni sia sul fronte a Nord Est dell’ Europa, si legga quello tra Russia e Ucraina, sia quello mediorientale, che vede Israele contrapposta in primis a Hamas e i suoi supporter storici. Essi, oltre a essere attigui alla sua ubicazione, sono indottinati anche nei luoghi dove vivono e lavorano. Tanto forte é la decisione di “mandare in trasferta” quindi a far guai fuori sede, che la paura di qualsiasi comune mortale di rimanere coinvolto, dovunque si trovi, in un attentato, sale di giorno in giorno. Quel che è ancora più sconcertante è che il numero dei fronti di guerra si amplia ogni giorno di pìu e, attualmente, è la Serbia a essere alle prese con forti agitazioni interne. Le stesse si potrebbero già definire, oltre che episodi di rivolta studentesca, anche prodromi di guerra civile. Volendo simulare, con molto ottimismo, il buon esito delle molteplici sessioni.dei vari lavori in corso a Washington, un chiarimento.è importante rivolgere a se stessi, precisamente che la scritta “The End” che usciva alla fine dei film americani, è tutt’altro che pronta. A oggi, nonostante l’euforia alternata all’ ipocrisia di chi sta lavorando sodo, meritando così assoluto rispetto, risultati concreti non sono venuti ancora fuori sia a nord est dell’Europa, sia ai confini dei Paesi Arabi. Probabilmente solo una frase può essere scelta per sintetizzare quanto sin qui riportato: “domani è un altro giorno, si vedrà”.