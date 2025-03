DesTEENazioni, dal bando alla realtà degli spazi multifunzionali per gli adolescenti

Il futuro è sociale e guarda ai giovanissimi, saranno, infatti, sessanta le prime comunità adolescenti che nasceranno nei prossimi mesi in Italia. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i sessanta progetti finanziabili dal bando DesTEENAzionie – Desideri in Azione. Arrivate al dicastero delle politiche sociali ben 185 proposte progettuali dagli AmbitiSociali di tutta Italia, per dare vita a spazi adolescenziali innovativi e accattivanti da Nord a Sud, basato sulla promozione dell’alleanza tra enti locali e soggetti del Terzo Settore. Dal Sangro alla Sicilia, passando per il salernitano, un anno dopo la presentazione del bando, sessanta città italiane vedranno nascere comunità adolescenti, volute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il bando DesTEENAzioni, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali italiani, stanziava 225 milioni di euro per creare spazi multifunzionali innovativi e inclusivi, con servizi per fanciulli e ragazzi dagli 11 ai 18 anni, quale luogo di ritrovo, condivisione, nonché trovare risposte qualificate ai tanti bisogni, spesso inascoltati e talvolta sottovalutati, della loro età. Dallo smartphone e alla vita pigra e sedentaria gli adolescenti italiani ora possono contare su spazi di ritrovo, sfogo e abilità. Dall’altra parte si rafforza, secondo anche lo spirito del bando, il rapporto con il Terzo settore, coinvolgendo anche gli stessi adolescenti tramite lo Youth Advisory Board- YAB, l’organismo di partecipazione della Garanzia infanzia in Italia. Il progetto innovativo, senza precedenti, può contare su una spesa reale di quasi 190 milioni di euro a valere delle risorse del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2021-2027. La risposta dagli Ambiti Territoriali Sociali è stata molto alta, difatti, sono arrivate al Ministero proposte in numero tre volte tanto quelle realizzabili, segno del bisogno che si avverte sui territori, comprese anche le Regioni e le Province autonome sottorappresentate, le quali hanno avuto modo di partecipare. Nord e Sud accumunate dal bisogno di dare luoghi di aggregazione giovanili che rappresentino il futuro, e sessanta saranno le comunità adolescenti finanziate e così ripartite: 3 in Abruzzo, 2 in Basilicata, 4 in Calabria, 5 in Campania – tra cui al primo posto risulta l’Azienda Consortile Agro Solidale con il Comune di Pagani capofila- 4 in Emilia Romagna, 1 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Lazio, 3 in Liguria, 4 in Lombardia, 2 nelle Marche, 1 in Molise, 3 in Piemonte, 5 in Puglia, 3 in Sardegna, 5 in Sicilia, 4 in Toscana, 2 in Umbria, 4 in Veneto. Gli Ambiti Territoriali partecipanti e vincitori hanno individuato spazi e strutture ospitanti nel quale si darà sfogo alla creatività dei ragazzi, cercando di scoprire la loro creatività e le loro abilità, scovando anche talenti, organizzando attività come laboratori, educativa di strada, spazi di aggregazione socio educativa, azioni di prevenzione all’abbandono scolastico che in Italia ha numeri ancora troppo alti, accompagnamento psicologico e tirocini da realizzare anche presso beni confiscati alla criminalità organizzata, così da riutilizzare e dare nuovo volto e nuova linfa, a beni che se un tempo rappresentavano la firma della criminalità oggi segnano il futuro degli adolescenti. Spazi multifunzionali di esperienze di inclusione e di protagonismo per riconoscere ed accrescere i propri talenti e la propria unicità, per alimentare il desiderio di cosa si vuole essere e quale futuro dare alle città. Le comunità adolescenti consentono anche a chi governa di esprimere e realizzare i desideri su come ha immaginato il futuro della città, le opportunità da dare ai giovani nella ricerca e nella scoperta della loro desTEENazione, e le scelte di governo del welfare sociale rispondenti al profilo delle persone che le abitano. Uno slancio complesso e arduo, che ha unito gli Enti Locali e il Terzo Settore attorno ad un tavolo progettando e immaginando insieme il futuro che vorrebbero per i giovanissimi, portando esperienze e intelligenze, richiamando a diritti e responsabilità. Un passo importante per le politiche sociali della nostra nazione. Infatti, addetti ai lavori come me e società civile, molto spesso abbiamo lamentato la carenza di spazi aggregativi che possano allontanare dalla strada e dai suoi pericoli e dalle sue tentazioni, compresa la criminalità organizzata, che sempre più spesso arruola giovanissimi, spazi fisici da dare ai giovani dove possano coltivare le proprie passioni in un ambiente sicuro e stimolante, con il supporto di personale ed educatori altamente qualificati. Perché lo spirito è guidare e farsi guidare per cambiare la propria condizione di vita. Come direbbe anche Susanna Tamarro “nessuno si salva da solo”. E lo Stato finalmente se ne è reso conto con un’iniziativa che vuole garantire presenza e attenzione della politica ai contesti con più alta povertà educativa. Non c’è che augurarsi che queste sessanta comunità adolescenti siano solo la prima pietra per la nascita con bandi che segnino il futuro di tanti altri DesTEENazione.