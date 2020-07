Destination Naples, esordio in digitale del marchio che vuole rilanciare il turismo culturale della Campania

Giovedì 16 luglio si svolge il Buy Mice Online, il workshop tra domanda e offerta turistica italiana, organizzato dalla casa editrice Ediman di Milano. In ambiente digitale interattivo i più importanti planner aziendali e di agenzie italiane si confronteranno sulle novità offerte da alberghi, centri congressi, sedi museali ed imprese turistiche di Napoli e della Campania in questo periodo di ripartenza. Napoli aderisce alla iniziativa con il nuovo marchio Destination Naples dell’Associazione Bay of Naples Finest, che attualmente riunisce quaranta partners sia nel settore del turismo leisure che in quello dell’organizzazione di eventi. L’associazione è nata nel 2014 con lo scopo di promuovere il territorio anche attraverso itinerari tematici che puntano sul coinvolgimento esperienziale, come il “Naples Wine Tour” e “Napoli Prodigiosa”.

“Rimodulare il turismo, anche nel rispetto delle regole anti-Covid, – è scritto in una nota diffusa dai promotori di Destination Naples – è una delle priorità in questa fase di ripartenza per tutti i settori che ruotano intorno alla accoglienza ed alla cura dei visitatori, alla promozione culturale del territorio, all’organizzazione di meeting ed eventi. Al Buy Mice Online 2020 si confronteranno con i più importanti organizzatori di eventi alcune tra le realtà più rappresentative in vari settori del turismo partenopeo, dall’alberghiero all’artigianato, dal banqueting alle sedi museali, dalle compagnie di navigazione alle società di logistica, con lo scopo condiviso di pensare alla ripartenza e proporre soluzioni e novità per il turismo e gli eventi, facendo rete non solo sul territorio napoletano, ma anche sul resto della regione. La postazione fisica per l’accesso alla piattaforma virtuale è nello Starhotels Terminus di Napoli, dove dalle 10 alle 17 si avvicenderanno nello stand virtuale i rappresentanti di alcune aziende partner di Destination Naples:

Antonio Lettera – Direttore Starhotels Terminus di Napoli

Vincenzo Borrelli – Sire Ricevimenti e vicepresidente nazionale di Assoeventi

Roberto de Laurentiis – Presidente del Consorzio Borgo Orefici

Padre Angelo Palumbo – Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore

Roberto Fluss Tramontano – Riviera Cruising & Events

Ambra Giglio – Responsabile Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi

Francesca Buccafusca – Presidente di Bay of Naples Finest – Destination Naples

Lucia Serappo – Direttore Operativo di Bay of Naples Finest – Destination Naples



Le proposte

Molte, si legge in una nota diffusa dai promotori, “le proposte che verranno illustrate, tutte orientate a presentare la ripartenza di Napoli e Campania all’insegna della novità e della riscoperta. Si presentano così nuove location: lo scintillante Palazzo Doria d’Angri, che aprirà in questi giorni agli eventi dopo un accurato restyling e che è già conteso dai wedding planner più titolati del mondo e da organizzatori di eventi di lusso; la motonave Patrizia, un tempo dedita ai collegamenti tra le isole del golfo e presto charter per eventi a bordo, con immersioni nei luoghi più incantevoli delle nostre coste; il Complesso di San Lorenzo Maggiore, che proporrà la sua celebre area archeologica e la favolosa sala Sisto V (un tempo Refettorio, poi Parlamento di Napoli) per gli eventi; il Consorzio Antico Borgo Orefici, che lancia l’itinerario “La Via dell’Oro”, collegando l’iconico Museo del Tesoro di San Gennaro alle botteghe dei suoi artigiani orafi, attivi da 700 anni con creazioni di ogni tipo. È il luogo più sicuro della città, ma forse anche il più inesplorato dai turisti.

Propone anche visite guidate e sale il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, altro gioiello del centro storico che ha aperto ai visitatori ed agli eventi; insieme a loro si presentano gli specialisti della “Caccia all’Arte”, una caccia al tesoro made in Naples, che ha avuto una versione virtuale di grande successo durante il lockdown e che adesso si propone a visitatori e convegnisti nella sua versione dal vivo. La ripartenza vedrà anche protagonisti, nella giornata del workshop digitale, SIRE Ricevimenti, una delle principali aziende di banqueting italiane, che da oltre 25 anni lavora nel campo della ristorazione per eventi, convegni e wedding. A capo dell’azienda Vincenzo Borrelli, vicepresidente di Assoeventi, tra i protagonisti del settore ed uno tra i più costanti nel proteggere e promuovere le nostre eccellenze. L’associazione ha tra i suoi prossimi obiettivi il lancio di “Destination Campania”, un altro brand per la promozione turistica: alberghi, location per eventi, professionisti vari, tutti uniti, con coraggio e un po’ di scaramanzia, per invitare e motivare i visitatori del futuro anteriore in Campania”.