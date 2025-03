“Destinazione Eccellenza”, a Roma penultima tappa del tour di Generali

ROMA (ITALPRESS) – Fa tappa a Roma il tour commerciale “Destinazione Eccellenza” di Generali, che ha l’obiettivo di incontrare le persone della rete di vendita sul territorio, per dialogare sulle principali sfide nella protezione dei clienti. Sono quattro i macro-temi sui quali si è sviluppato il confronto tra la rete e la compagnia guidata da Giancarlo Fancel: il business Property, per la nuova sensibilità dei clienti rispetto alla protezione delle loro case, condomini e imprese anche a seguito degli eventi atmosferici; la Protection, pilastro strategico del piano industriale, con un focus sull’evoluzione dell’offerta con i nuovi bisogni; la Salute, per puntare sull’innovazione dei servizi e l’accesso alle cure, garantito da un network di eccellenza che vanta 13.000 strutture convenzionate in tutto il territorio nazionale; Investimento e Risparmio, per proteggere i progetti di medio e lungo periodo delle famiglie italiane.

“La Rete Generali Italia è leader sul mercato per la protezione di famiglie e imprese: la consulenza, distintiva e di valore, è il motore che ci permette di tenere fede alla nostra ambizione di essere Partner di Vita in ogni momento su temi cruciali come gli impatti dei cambiamenti climatici, la protezione con soluzioni innovative per salute e longevità, la cura del risparmio, degli investimenti e delle soluzioni previdenziali – ha detto Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia -. Siamo alle porte di un nuovo piano industriale, fondato sulla sapiente combinazione tra l’innovazione portata dall’AI e l’eccezionale capacità relazionale e consulenziale dei nostri agenti e consulenti, che guiderà il nostro operato con la consapevolezza del lungo percorso di successo costruito insieme”.

Per Gabriele Tedesco, Direttore Vendite Generali Italia, la Rete è “l’assoluta protagonista, perchè i nostri partner di vita sono loro, gli oltre 20.000 agenti, consulenti e dipendenti amministrativi delle nostre agenzie, il cuore pulsante del sistema Generali, il generatore di valore ed è per questo che in questo tour vogliamo parlare di generazione di valore e di valore che si genera nel lungo termine attraverso piani di investimento in tecnologia, in organizzazione e in competenze, ma anche attraverso gli obiettivi che ogni responsabile vendita deve portare avanti anno per anno”, ha spiegato.

Il prossimo 2 aprile “è una data che ricorderemo per molto tempo perchè è il primo Protection Day di Generali Italia: faremo in modo che tutte le nostre agenzie si possano collegare nello stesso istante in tutta Italia e svolgere degli eventi streaming e fisici in tutti i Comuni dove siamo presenti. Questo vuol dire veramente essere partner di vita della protezione del nostro Paese”.

L’ultima tappa del tour, ha ricordato Arianna Nardi, Responsabile Marketing di Generali Italia, “sarà a Rimini e sarà l’occasione anche di vivere un momento speciale perchè la sera ci sarà la tappa di “Vite: Storie di Felicità”, un tour nel tour con cui uno spettacolo motivazionale, è un regalo che facciamo alla comunità per dimostrare la nostra vicinanza alle persone e alle famiglie, nella loro aspirazione alla felicità ma ancora di più è un momento per essere vicino ai giovani, ai ragazzi, ai loro progetti di vita, alle loro passioni perchè trovino ancora di più la forza per portarle avanti: noi siamo al loro fianco”.

