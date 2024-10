Destinazione Sannio: tour operator cinesi, americani ed europei alla scoperta dei tesori del territorio

Provengono da Cina, Stati Uniti, Svizzera, Germania e Spagna i tour operator che il 12 ed il 13 ottobre hanno visitato il territorio, nell’ambito del tour Fam Trip – Scopri il Sannio ed i Sanniti- volto a far conoscere i principali attrattori turistici del territorio. Il Tour è stato organizzato a seguito della TTG di Rimini, la fiera internazionale del turismo, nell’ambito della quale è stata promossa la destinazione Sannio attraverso innumerevoli attività. Si tratta di una iniziativa che rientra nell’ambito delle azioni messe in campo dalla costituenda costituenda DMO (destination, management organization) composta da Confindustria Benevento, Comune di Benevento, Comune di Montesarchio, Consorzio ASI e Provincia di Benevento.

Le agenzie internazionali coinvolte sono tra le più conosciute nei rispettivi paesi di provenienza, si tratta di: Eijing voglia d’italia international travel service co. (Cina), Ttd, grand china expressˆbeijing international business travel co. (Cina) World travel (Stati Uniti); Dlc Destination Lifestyle (Germania) Approaching cultures sl (Spagna), Happy holidays (Svizzera).

Il Tour si è articolato in due giornate molto intense il quanto il primo giorno (12 ottobre) il gruppo di operatori, partito da Napoli, ha visitato l’Acquedotto Vanvitelliano e poi si è recato a Sant’Agata de’ Goti dove ha potuto ammirare il centro storico con l’antichissima Cattedrale dell’Assunta del 970, la romanica Chiesa di Sant’Angelo de Munculanis, la Chiesa dell’Annunziata del XIII secolo, i numerosi palazzi nobiliari, il Medievale Castello Ducale ‑ MILA (Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani).

Subito dopo il tour ha proseguito per Montesarchio presso il Borgo antico, il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino ed il Chiostro e la Chiesa di San Francesco.

Dopo un pranzo a base di prodotti tipici presso l’Agriturismo “La Vecchia Torre” il pomeriggio è stato dedicato alla visita dei vigneti di Torrecuso con una degustazione di vini locali presso Tenuta La Fortezza a Torrecuso.

È stata poi mostrato il territorio della Valle Telesina, concludendo la giornata con una cena di gala presso il “Grand Hotel Telese” 4* a Telese Terme. La cena di Gala è stata prevista in occasione del premio internazionale di pittura dedicato a Massimo Rao con il tema “L’importanza delle radici – omaggio a Massimo Rao”, istituito dall’omonima Associazione presieduta da Patrizia Bove. Il premio è approdato a New York nella stessa giornata di ieri nell’ambito del progetto Italea del quale ha parlato il presidente della rete Destinazione SUD Michelangelo Lurgi di cui l’Associazione fa parte.

La seconda giornata (13 ottobre) è stata dedicata alla visita di Benevento patrimonio Unesco & Città delle Streghe e all’Irpinia. Prima di avviare l’intensa mattinata di attività, presso l’Antum Hotel, dove hanno pernottato gli operatori, il Sindaco della Citta’ di Benevento Clemente Mastella ha omaggiato gli ospiti con una pregiata raccolta fotografica del territorio al fine di consegnare un segnale tangibile della proficua collaborazione tra i territori.

Nella stessa occasione Teresa Romano, Presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento ha consegnato delle spille con il simbolo dell’aquila di Confindustria che con le sue imprese svolge un’azione costante di promozione e sviluppo turistico.

Per Clemente Mastella, sindaco di Benevento “è stato un incontro estremamente interessante e proficuo. Benevento è un gioiello. In tutte le graduatorie statistiche più autorevoli abbiamo indici di benessere, vivibilità e sicurezza da primato nel Mezzogiorno. Ciò si miscela con una storia e un patrimonio unici: il turismo è una leva strategica che dobbiamo azionare con intelligente determinazione. L’illuminazione dei monumenti, la valorizzazione dei luoghi di pregio sono un concetto strategico che stiamo proseguendo con forza come dimostra il recente progetto di valorizzazione turistico-culturale per il quadrante Duomo-Museo Diocesano-piazza Orsini che segue molti altri di analoga logica. E poi fiori all’occhiello come la doppia stella Unesco e la prossima apertura del Museo Egizio: il potenziale attrattivo di Benevento è davvero di rilievo internazionale e incontri come quello odierno con interlocutori di tanti Paesi diversi, per la cui organizzazione ringrazio i miei assessori Cappa (Turismo) e Tartaglia Polcini (Cultura), sono uno strumento efficace di promozione dell’immagine della nostra Città”.

“Poter far conoscere da vicino quanto il territorio ha da offrire – spiega Teresa Romano, presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento – è il modo migliore per promuovere il turismo. In pochissimo tempo e grazie alla collaborazione di imprese ed istituzioni siamo riusciti a mette in piedi un percorso, sebbene non esaustivo, molto significativo di quanto il nostro territorio possa esprimere. Ringrazio tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno reso possibile questa iniziativa ed in particolare la Regione Campania che ha dato ampio spazio al territorio nella TTG di Rimini e ha favorito la presenza di buyer internazionali nel Sannio. Ringrazio, inoltre, la Provincia ed i Comuni coinvolti nel tour per averci accolto con professionalità ed entusiasmo”.

“Grande soddisfazione e risultato di un lavoro di squadra. Una sinergia che ha premiato il territorio con effetti tangibili nell’immediato nella prospettiva di una concreta apertura di canali turistici in tre continenti con straordinarie potenzialità. Oggi la citta’ e’ palcoscenico internazionale per chi costruisce itinerari e favorisce flussi di visitatori in modo sistematico e strutturato”: queste le considerazioni di Attilio Cappa Assessore al turismo del Comune di Benevento e Antonella Tartaglia Polcini Assessore alla Cultura del Comune di Benevento”.

Si è dato seguito al tour grazie alla visita del Teatro Romano con Rione Triggio, il Ponte Leproso e i Rioni sul Fiume, l’Arco del Sacramento,il Corso Garibaldi con obelisco egizio, il Museo Egizio, Duomo, la Chiesa di San Marco dei Sabariani, il Museo del Sannio, Complesso Monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea e il Museo Diocesano. Subito dopo il trasferimento in Irpinia per visita guidata dell’Abbazia del Goleto e la cena al ristorante stellato “San Gregorio” situato presso la Cantina Feudi di San Gregorio.