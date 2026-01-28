Deutsche Bank, Der Spiegel: perquisizioni a sedi Francoforte e Berlino

Milano, 28 gen. (askanews) – Questa mattina gli agenti dell’Ufficio federale della polizia criminale tedesca hanno perquisito la sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte e una filiale a Berlino.

Secondo quanto riporta Der Spiegel, poco dopo le 10 del mattino circa 30 investigatori in borghese sono entrati nella sede centrale della banca per effettuare perquisizioni. Come dichiarato dalla Procura di Francoforte, l’autorità sta conducendo un’indagine “contro funzionari e dipendenti della Deutsche Bank, ancora ignoti”, per sospetto riciclaggio di denaro. La banca avrebbe intrattenuto in passato rapporti commerciali con società straniere sospettate di essere state “utilizzate a scopo di riciclaggio di denaro”. La Procura al momento ha detto di non poter fornire ulteriori dettagli.

Secondo Der Spiegel, il blitz è legato ad aziende che gli investigatori attribuiscono all’oligarca russo Roman Abramovich. Abramovich è nella lista dei destinatari delle sanzioni dell’Unione Europea dalla primavera del 2022, con lo scoppio del conflitto russo in Ucraina.