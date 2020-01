Deutsche Bank, pagamenti digitali con Google Pay per i clienti italiani

Deutsche Bank accelera sui pagamenti digitali ampliando le soluzioni per i propri clienti in Italia con l’integrazione di Google Pay, il servizio di Google che permette di pagare in modo semplice, veloce e sicuro sui siti, nelle app e nei negozi, attraverso i dispositivi Android.

Google Pay è disponibile per tutti clienti di Deutsche Bank in Italia con carte di credito e di debito ed è estremamente facile da configurare e da utilizzare. Basta infatti caricare una o più carte nel proprio account Google e pagare con un solo tocco nei negozi abilitati e sui siti e le app con il logo del servizio. Il pagamento è immediato, pratico e sicuro: basta il proprio smartphone e Google Pay. Google, infatti, protegge i dati di pagamento con più livelli di sicurezza e non condivide il numero della carta di credito quando si effettuano pagamenti nei negozi. Le transazioni si svolgono usando un numero di carta virtuale dinamico cosicché il numero della carta resta sempre al sicuro.