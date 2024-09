Deutsche Bank valuta se ostacolare UniCredit-Commerzbank (stampa)

Roma, 16 set. (askanews) – Deutsche Bank sta studiando possibili interventi per cercare di mettere i bastoni tra le ruote a UniCredit nei suoi piani per rilevare Commerzbank. Lo riporta l’agenzia statunitense Bloomberg, citando fonti anonime vicine alla questione secondo cui il gruppo guidato da Christian Sewing ha vagliato la possibilità di acquistare, in toto o in parte, la quota del 12% della rivale ancora detenuta dallo Stato federale tedesco.

Questa eventuale entrata a gamba tesa non viene comunque data per certa: l’agenzia aggiunge che sebbene Deutsche Bank sia contraria alla aggregazione UniCredit-Commerzbank, potrebbe anche decidere di non fare nulla.

L’operazione italo tedesca creerebbe un gruppo tra i più grandi in Europa con un totale di raccolta e attivi superiore a quello di Deutsche Bank. Bloomberg ricorda che quest’ultima aveva avuto discussioni per un possibile take over di Commerzbank nel 2019 e che in quel caso il piano aveva sostegno di esponenti del governo. Infine, per parte sua Commerzbank ha iniziato a lavorare ad una “strategia difensiva” da quando UniCredit ha fatto la sua mossa.