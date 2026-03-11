“Devia”, stop a truffe e spam telefonico: ecco l’App che verifica l’identità del chi chiama

Per rispondere concretamente al rischio di truffe e spam telefonico, in occasione del 15 marzo giorno in cui si celebra la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, arriva Devia, l’app sviluppata da Stantup Service, società specializzata in soluzioni tecnologiche per il settore multy-Utility che ribalta la logica dei tradizionali filtri digitali. Ogni chiamata sospetta viene intercettata senza che il telefono dell’utente squilli e gestita da un operatore umano, che verifica l’identità del chiamante prima di inoltrarla. ”Il vero problema – spiega Giuseppe Dell’Acqua Brunone, ceo di Stantup Service – non è semplicemente bloccare le chiamate indesiderate, ma capire con precisione quali chiamate meritano di essere fermate e quali, invece, non devono essere interrotte. I tradizionali filtri automatici, basati su algoritmi e regole predefinite, spesso commettono errori. Da una parte, possono lasciar passare truffe o chiamate commerciali moleste, dall’altra bloccare telefonate realmente importanti. Per questo abbiamo costruito un servizio in cui a decidere è una persona, non un algoritmo”.

I classici filtri automatici che bloccano le chiamate considerate sospette hanno dei limiti. Agcom, nel mese di novembre, ha attivato un filtro anti-spoofing per bloccare le chiamate provenienti dall’estero con numeri italiani falsificati. Nei primi giorni i quattro principali operatori hanno bloccato una media di oltre 7 milioni di chiamate illecite al giorno, un dato che dà la misura della portata del fenomeno. I truffatori, però, si sono già adattati spostandosi su prefissi internazionali reali, che il filtro non può intercettare. A rendere il fenomeno più insidioso è l’evoluzione delle tecniche. Il vishing, ovvero la truffa vocale via telefono, sfrutta oggi l’Ia per clonare le voci di operatori bancari, al punto che distinguere una chiamata reale da una fraudolenta è sempre più difficile. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, spesso contattati da finti funzionari che fanno leva sulla fretta per ottenere dati sensibili o pagamenti immediati. Per queste continue modifiche per confondere i filtri, Stantup Service ha preferito optare per operatori umani formati per verificare le chiamate in entrata. Quando un numero sconosciuto chiama, la telefonata viene deviata automaticamente al servizio Devia, dove un operatore risponde, identifica chi sta chiamando e, solo se la comunicazione è verificata, la inoltra in tempo reale all’utente. Se la chiamata è spam o un tentativo di truffa, il telefono non squilla. Inoltre, le chiamate non vengono registrate e i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. L’app è disponibile nei principali digital store sia per Android sia per iOS.