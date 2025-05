Devilman, il demone secondo Gō Nagai

di Alessandro Spagnuolo

Dopo oltre cinquant’anni dalla sua prima apparizione, Devilman (デビルマン, Debiruman) continua a esercitare un fascino oscuro e irresistibile. È un anime* che ha segnato una svolta profonda nel modo di raccontare storie nell’animazione giapponese, arrivando al pubblico con una forza capace di scuotere le fondamenta stesse del genere.

Il manga** originale, creato dal maestro Kiyoshi Nagai (永井 潔, Nagai Kiyoshi), meglio conosciuto come Gō Nagai (永井 豪, Nagai Gō), fu pubblicato dal 26 maggio 1972 al 1º giugno 1973 sulla rivista Weekly Shōnen Magazine (週刊少年マガジン, Shūkan Shōnen Magajin), in 5 tankōbon (volumi singoli).

Considerata una delle opere più iconiche della narrativa giapponese, all’epoca fece scalpore per la trama coraggiosa e per l’approccio diretto a temi maturi come la violenza, il conflitto tra bene e male e la fragilità della condizione umana.

Il successo fu immediato e duraturo: Devilman divenne presto un pilastro della cultura pop giapponese. L’autore riuscì a intrecciare scene d’impatto con profonde riflessioni filosofiche sull’esistenza e sulla natura umana, anticipando molte delle tematiche che avrebbero ispirato anime e manga successivi.

L’anime diretto da Masashi Imai (今井 正志) fu trasmesso per la prima volta l’8 aprile 1972 e si concluse il 24 marzo 1973, per un totale di 39 episodi (ognuno della durata di circa 23 minuti). Il progetto fu sviluppato quasi in parallelo al manga originale, anche se con differenze narrative rilevanti. Pur potendo sembrare “datato” agli occhi di oggi, conserva ancora tutto il suo valore grazie al coraggio con cui affrontava temi maturi, risultando un’opera fondamentale dal punto di vista storico e artistico.

Prodotto dallo studio Toei Animation (東映アニメーション株式会社, Tōei Animēshon Kabushiki-gaisha), già noto per adattamenti come L’Uomo Tigre (1969) e Mazinga Z (1972), l’anime cercò di rendere la storia più adatta a un pubblico giovane, e per questo motivo il tono della serie risultava meno crudo rispetto al manga: alcuni aspetti più cupi vennero ammorbiditi per non urtare la sensibilità degli spettatori; nonostante queste differenze l’adattamento riscosse un grande successo e fece conoscere Devilman a una vasta audience, consolidandolo come una delle icone più riconoscibili dell’animazione giapponese.

Per molti fan, tuttavia, la versione animata apparve “smussata” rispetto all’originale, anche se rimane un passo fondamentale per l’espansione del personaggio e del suo universo, ponendo le basi per adattamenti futuri più fedeli al manga.

Trama (senza spoiler)

La storia segue Akira Fudo (不動 明, Fudō Akira), un ragazzo timido e dal cuore puro. La sua esistenza tranquilla viene sconvolta dall’incontro con Ryo Asuka (飛鳥了, Asuka Ryō), un enigmatico amico d’infanzia che gli rivela un inquietante segreto: un’antica razza di demoni si sta risvegliando per riprendersi la Terra. Durante un rituale estremo, Akira si fonde con uno dei demoni più potenti, Amon, dando vita a Devilman, un essere dalla forza mostruosa che conserva però l’anima e i sentimenti di un essere umano.

Da quel momento, Akira si ritrova a lottare contro forze sovrannaturali, in una battaglia senza esclusioni di colpi tra bene e male, ma la vera sfida sarà contro se stesso: ogni scelta che prenderà metterà in discussione la sua natura e il suo concetto di umanità.

Manga

Lista dei manga usciti:

Shin Devilman ( 新デビルマン ) (1979-1981)

Miniserie manga scritta da Gō Nagai e illustrata da Yasutaka Nagai (sotto lo pseudonimo “Kikuo Nagai”). È composta da 3 volumi (tankōbon) e rappresenta un seguito diretto della storia originale, in cui Akira Fudo combatte demoni attraverso diverse epoche storiche. Pubblicato su Weekly Shōnen Magazine.

Miniserie manga scritta da È composta da 3 volumi (tankōbon) e rappresenta un seguito diretto della storia originale, in cui Amon: The Darkside of Devilman ( アモン デビルマン黙示録 ) (1999-2004)

Manga di Yu Kinutani (vero nome Yuji Ikemoto ), composto da 6 volumi.

Esplora una versione alternativa degli eventi originali, concentrandosi sul conflitto interno tra Akira e la sua parte demoniaca, Amon.

Devilman Lady ( デビルマンレディー ) (1997-2000)

Scritto e disegnato da Gō Nagai, composto da 17 volumi. Racconta una nuova storia con protagonista Jun Fudo, una modella che si trasforma in un Devilman femminile (Devil Lady). Il tono è più horror e psicologico rispetto alla serie originale.

Neo Devilman ( ネオデビルマン ) (1999-2000)

Una raccolta composta da 18 storie brevi realizzate da vari autori, supervisionata da Gō Nagai.

Comprende 2 volumi, ognuno con visioni diverse del mondo di Devilman.

Di seguito la lista degli a utori partecipanti:

– Gō Nagai (永井 豪) – Creatore di Devilman , Mazinger Z , Cutie Honey . Padre del manga moderno a contenuto adulto.

– Hitoshi Iwaaki (岩明 均) – Autore del celebre Parasyte (Kiseijuu) , un thriller sci-fi horror diventato anime cult.

– Shou Tajima (田島 昭宇) – Conosciuto per i disegni di MPD Psycho, manga psicologico a tinte horror e mistero.

– Ken Ishikawa (石川 賢, morto il 15 novembre 2006) – Co-creatore con Gō Nagai di Getter Robot , uno dei primi mecha trasformabili, figura centrale della fantascienza robotica.

– Shinichi Hiromoto (ヒロモト 森一) – Autore di Stone, disegnatore per Fortified School , noto per uno stile visivo grottesco e underground, ha lavorato anche su Star Wars Episodio VI – Il Ritorno dello Jedi nel 1994.

– Tatsuya Egawa (江川 達也) – Creatore della serie Golden Boy , commedia cult degli anni ’90.

– Reiji “Lazy” Hagiwara (萩原 玲二) – Famoso per Bastard!! , dark fantasy iper-muscolare e heavy metal. Un manga di culto anche in Italia.

– Iou Kuroda (黒田 硫黄) – Autore di Sexy Voice and Robo , vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka (手塚治虫文化賞, Tezuka Osamu bunkashō).

– Katsuya Terada (寺田 克也) – Illustratore e concept artist noto per il character design di Blood: The Last Vampire e vari videogiochi.

– Masaomi Kanzaki (神崎 将臣) – Autore del manga di Street Fighter II , molto attivo negli anni ’90 con adattamenti d’azione.

– Kazuko Yumeno (夢野 一子) – Nota per manga minori a contenuto sperimentale.

– Noriko Nagano (永野 のりこ) – Famosa per il suo stile umoristico e surreale, spesso incentrato su personaggi otaku e situazioni grottesche. Il suo manga più famoso è Don’t Leave Me Alone, Daisy (みすて♥ないでデイジー, Misutenaide Deijī) , serializzato su Monthly Shōnen Captain di Tokuma Shoten Publishing Co., Ltd. (株式会社徳間書店) dal 1986 al 1989.

– Noboru Miyama (三山 のぼる) – Mangaka giapponese noto per le sue opere che spaziano tra l’azione, il soprannaturale e il thriller psicologico, autore meno noto, attivo negli anni ’90.

– Miki Tori (とり みき) – Creatore di Kuru Kuru Kurin , noto per un umorismo surreale e stili grafici non convenzionali.

– Akihiko Takadera (高寺 彰彦) Collaboratore occasionale in riviste antologiche; artista poco conosciuto.

– Shinobu Kaze (風 忍) Conosciuto per Saber Cats e per contributi a manga d’azione e fantasy negli anni ’90.



Ogni autore ha portato la propria visione e stile, arricchendo l’universo di Devilman con nuove prospettive e approfondimenti sui personaggi.

Devilman Grimoire ( デビルマン G) (2012-2013)

Scritto da Gō Nagai e illustrato da Rui Takatō , composto da 5 volumi.

Una reinterpretazione fantasy dell’universo di Devilman, con ambientazioni e personaggi rivisitati, serializzato sulla rivista Champion Red ( チャンピオン , Chanpion Reddo) di Akita Shoten (casa editrice giapponese, fondata nel 1948).

Devilman Saga ( デビルマンサーガ ) (2014-2020)

Manga scritto e disegnato da Gō Nagai , formato da 13 volumi.

Ambientato in un futuro distopico, combina elementi di fantascienza con il mito originale di Devilman, serializzato sulla rivista Big Comic (ビッグコミック, Biggu Komikku) di Shōgakukan (小学館, Shōgakukan, casa editrice giapponese, fondata nel 1922).

Amon: The Darkside of Devilman

Spin-off oscuro e violento del manga Devilman, scritto e disegnato da Yū Kinutani (衣谷 遊), composto da 6 volumi, serializzato su Weekly Morning (モーニング), pubblicata da Kōdansha (講談社, Kōdansha)

Lo stile visivo e la qualità dell’animazione

L’animazione si distingue per uno stile oscuro e inquietante, caratterizzato da un tratto semplice ma straordinariamente espressivo.

Nonostante i limiti tecnici dell’epoca, la serie riesce a trasmettere un’atmosfera intensamente drammatica, grazie al lavoro del character designer Kazuo Komatsubara (小松原 一男 o 小松原 一夫, morto il 24 marzo 2000) e del direttore artistico Masami Suda (須田正己, morto il 1° agosto 2021).

L’uso sapiente dei colori accesi e delle ombre profonde contribuisce a rafforzare la tensione e l’impatto emotivo. Le scene di combattimento sono dinamiche ed energiche, mentre le trasformazioni di Akira in Devilman sono accompagnate da effetti visivi potenti che rendono ogni momento memorabile.

Musiche

La sigla giapponese「デビルマンのうた」(Devilman no Uta), composta da Go Misawa (手島洋一, morto il 20 novembre 2007) su testi di Yū Aku (阿久 悠, morto il 1° agosto 2007) e cantata da Keizō Toda (戸田 圭三), è rimasta nel cuore di intere generazioni di fan.

In Italia, la sigla “Devilman” interpretata da I Cavalieri del Re, su musica di Vince Tempera e testo di Lucio Macchiarella, è diventata una delle più amate degli anni ’80.

La versione italiana si distingue per l’arrangiamento orchestrale avvincente e il ritmo incalzante, capace di trasmettere un’epica eroica che ha reso ancora più leggendario il personaggio.

Nonostante il testo adattato per un pubblico giovane, la canzone è riuscita a conservare quel tono misterioso che caratterizza l’anima di Devilman.

Ancora oggi, la sigla italiana viene spesso eseguita nei concerti e nelle convention dedicate al mondo degli anime, a testimonianza di quanto abbia inciso nell’immaginario collettivo.

Film animati, live action

Nel corso degli anni, Devilman ha avuto numerosi adattamenti, ampliando sempre di più il suo universo narrativo:

Devilman: The Birth ( デビルマン 誕生編 ) (1987)

Un OAV*** da 50 minuti, molto più fedele al manga rispetto all’anime televisivo.

Pur non avendo avuto grande successo commerciale, è considerato fondamentale dai fan più appassionati per il suo approccio oscuro e violento, anche se non ebbe un grande successo di pubblico.

Devilman: The Demon Bird ( デビルマン 妖鳥シレーヌ編 ) (1990)

Secondo OAV della serie, della durata di 57 minuti.

Prosegue la storia di The Birth, mantenendo il tono cupo e la fedeltà ai temi maturi del manga.

Devilman (2004) – Film live-action

Diretto da Hiroyuki Nasu ( 那須博之 , Nasu Hiroyuki) , fu accolto negativamente a causa di effetti speciali mediocri, recitazione debole e una trama confusa e poco fedele all’opera originale.

Il film è stato votato come uno dei peggiori prodotti cinematografici giapponesi di quell’anno.

Devilman Crybaby (2018)

Miniserie anime di 10 episodi (25 minuti ciascuno), prodotta da Netflix.

Diretta da Masaaki Yuasa ( 湯浅 政明 , Yuasa Masaaki) , ha ottenuto un successo mondiale per la sua reinterpretazione moderna, il ritmo serrato e l’innovativo stile visivo.

Tratta in modo crudo e senza censure i temi della violenza, della morale e del conflitto interiore di Akira .

Guarda Devilman Crybaby su Netflix

Devilman Crybaby: Oltre la Serie

Materiali extra (interviste, documentari e approfondimenti culturali) rilasciati dopo il successo della serie, che hanno aiutato a consolidare l’interesse globale per l’universo di Devilman.

Crossover

Mazinger Z contro Devilman (1973)

Scontro iniziale tra Mazinger Z e Devilman, che poi uniscono le forze contro un nemico comune.

Violence Jack (1973-1990)

Serie collegata agli eventi finali di Devilman, rivelando il destino di alcuni personaggi.

Il pazzo mondo di Go Nagai (1991)

Parodia in versione chibi dei personaggi di Gō Nagai.

Devilman vs. Hades (2012-2014)

Akira affronta Ade, re degli inferi, nel tentativo di salvare Miki.

Robot Girls Z (2014-2015)

Serie comica in cui i robot di Nagai sono reinterpretati come ragazze moe.

Devilman fa apparizioni in gag e citazioni.

Devilman Saga (2014-2020)

(già citato) – fusione tra elementi di Devilman e Mazinger Z in chiave futuristica.

Cyborg 009 vs. Devilman (2015)

OAV in 3 episodi, dove i cyborg affrontano Devilman prima di allearsi contro una minaccia demoniaca.

Pachislot Devilman X Mazinger Z (2018)

Crossover per una slot machine, con breve filmato animato.

Cutie Honey vs. Devilman Lady (2019)

crossover femminile tra Cutie Honey e Devilman Lady.

Ordine cronologico

Se vuoi seguire Devilman in ordine degli eventi, ecco la sequenza consigliata:

Devilman – Serie TV (1972–1973)

Prima apparizione animata di Devilman, adattamento libero del manga

Mazinger Z contro Devilman – Film crossover (1973)

Devilman e Mazinga Z si incontrano; è un evento a parte, ma interessante per completezza

Violence Jack: Harlem Bomber – Manga (1973)

Inizia la saga che poi si collegherà indirettamente a Devilman; nell’anime verranno adattati solo gli ultimi archi narrativi

Violence Jack: Evil Town – OAV (1988)

Connesso agli eventi finali di Devilman, suggerisce cosa accade dopo la distruzione del mondo

Altro pezzo della saga di Violence Jack legato al mondo di Devilman

Devilman: The Birth – OAV (1987)

Adattamento più fedele al manga; racconta l’origine di Devilman e la fusione tra Akira e Amon

Devilman: The Demon Bird – OAV (1990)

Seguito diretto di The Birth, continua l’adattamento fedele della parte centrale del manga

Versione alternativa e più cupa della fine di Devilman; esplora la lotta interna tra Akira e Amon

Spinoff ambientato in un universo parallelo, importante per il mito più ampio di Devilman

Cyborg 009 vs Devilman – OAV crossover (2015)

Storia alternativa dove i personaggi di Cyborg 009 incontrano Devilman; non strettamente canonico, ma interessante

Devilman Crybaby – Serie TV Netflix (2018)

Moderna reinterpretazione dell’opera originale; molto fedele al manga di Gō Nagai ma con uno stile narrativo e visivo innovativo

Premi

Devilman ha ricevuto numerosi premi per la sua originalità e il suo impatto culturale.

In particolare, Devilman Crybaby (2018) ha vinto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il Tokyo Anime Award, grazie alla sua narrazione intensa, moderna e visivamente innovativa.

Videogiochi

Devilman (PlayStation, 2000)

Avventura horror ispirata alle atmosfere cupe del manga.

Camei in crossover

Devilman appare anche in giochi come Super Robot Wars e in diverse slot machine Pachislot, molto popolari in Giappone.

Censura italiana

Quando Devilman arrivò per la prima volta in Italia nel 1983, trasmesso da alcune reti locali, l’opera subì numerosi interventi di censura. La serie originale giapponese era infatti molto più cupa e violenta rispetto a quello che il pubblico televisivo italiano dell’epoca era abituato a vedere nei cartoni animati.

Le principali modifiche furono:

Taglio delle scene violente: molte sequenze che mostravano combattimenti sanguinosi, mutilazioni o trasformazioni demoniache vennero completamente eliminate o accorciate.

Addolcimento dei dialoghi: i testi italiani rivedevano in chiave più leggera o avventurosa i concetti di morte, distruzione e apocalisse che permeavano la serie originale.

Modifica di alcuni nomi: per rendere i personaggi più accessibili al pubblico italiano, alcuni nomi furono italianizzati o semplificati.

Sigla allegra e positiva: la sigla italiana, cantata da I Cavalieri del Re, creava un’atmosfera eroica e rassicurante, in netto contrasto con il tono drammatico dell’opera originale.

In particolare, tutta l’essenza tragica e filosofica dell’opera di Gō Nagai venne sacrificata per presentare Devilman come un semplice eroe che combatteva il male, avvicinandolo ai supereroi occidentali anziché ai temi di apocalisse, solitudine e lotta interiore che caratterizzavano l’opera giapponese.

Curiosità

Devilman nasce nel 1972 come progetto richiesto da Toei Animation , inizialmente pensato per un anime destinato ai bambini. Gō Nagai decide di sviluppare, in parallelo, un manga molto più maturo e violento , pubblicato su Shōnen Magazine .

Gō Nagai si è ispirato alle incisioni di Gustave Doré per la Divina Commedia , in particolare per la raffigurazione dell’ Inferno .

In Italia , l’ anime fu trasmesso negli anni ’80 ma poi ritirato per via del tono horror e dei contenuti ritenuti inadatti ai bambini.

L’ opera nasce come evoluzione di Mao Dante , precedente manga incompiuto di Nagai del 1971.

Il manga fu per anni introvabile o censurato nelle edizioni italiane, fino alle ristampe complete degli anni 2000 .

Il manga è stato concepito come una dichiarazione anti-guerra , con i demoni e la fusione con gli umani come metafora della militarizzazione e della distruzione.

Il manga ha venduto oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo.

Considerato uno dei manga più influenti della storia, ha ispirato opere come: Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin seiki Evangerion, letteralmente “Nuovo secolo Evangelion”, Berserk (ベルセルク, Beruseruku), Tokyo Ghoul (東京喰種トーキョーグール, Tōkyō Gūru), Chainsaw Man (チェンソーマン, Chensō Man, letteralmenteUomo motosega”). Autori come Hideaki Anno (秀明 庵野, Anno Hideaki) e Kentarō Miura (三浦 建太郎, Miura Kentarō, morto il 6 maggio 2021) lo hanno indicato tra le loro principali influenze.

Conclusione

Devilman è un anime che ha lasciato un segno indelebile nel panorama dell’animazione, gettando le basi per un modo più adulto e complesso di raccontare le storie attraverso i cartoni animati, riuscendo a combinare horror, azione e riflessioni filosofiche in un racconto senza tempo. La sua capacità di esplorare la dualità dell’essere umano, attraverso il conflitto tra l’umano e il demoniaco, lo ha reso un’opera di grande rilevanza culturale. Con la sua narrazione avvincente, i suoi personaggi tormentati e la sua atmosfera cupa, rimane un’esperienza visiva che, pur con i limiti tecnici dell’epoca, continua a esercitare un fascino oscuro e potente.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile solo noleggiarla o acquistarla, mentre Devilman Crybaby è possibile guardarla su Netflix

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola moe (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.