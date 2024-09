Devozioni Festival: al via con l’omaggio a Maradona e Mercedes Sosa di Simona Molinari a Torre del Greco

Al via martedì 24 settembre a Torre del Greco la terza edizione di DEVOZIONI Festival. Ideato e diretto da Gigi Di Luca, finanziato da Città metropolitana di Napoli e organizzato dal Comune di Torre del Greco, nell’ambito del progetto “Tra il Vesuvio e il Mare l’Arte è Circolare”, questo festival intende valorizzare la città corallina attraverso musica, sport, arte e storie da raccontare. Come quelle di Maradona e Mercedes Sosa o dei grandi artisti e sportivi che hanno segnato la storia del nostro tempo. L’edizione 2024 è incentrata sul tema della devozione, intesa come passione per la vita, come appartenenza, fedeltà alle proprie idee. Come atto e testimonianza di fede, non strettamente dal punto di vista religioso, ma come abnegazione e impegno per i diritti umani e civili, come resilienza nel praticare uno sport oltre ogni limite.

In 3 giornate, dal 24 al 30 settembre 2024, sono in programma spettacoli e concerti ai Molini Meridionali Marzoli, oltre a momenti di incontro e dibattito aperti al pubblico, che si terranno nell’aula consiliare del Palazzo Baronale e a Palazzo Vallelonga. Tra gli ospiti attesi quest’anno: Peppe Barra, Simona Molinari, Cosimo Damato, 99 Posse, Vincenzo Abbagnale, Vincenzo Mangiacapre oltre a giornalisti e rappresentanti del mondo della cultura e delle istituzioni.

«Devozioni si inserisce a pieno titolo nell’ampio panorama di proposte culturali che la città di Torre del Greco sta offrendo ai cittadini e, più in generale, a tutti gli appassionati. Come accaduto in altre occasioni, infatti, siamo certi che i momenti proposti nel cartellone sapranno richiamare l’attenzione anche dei residenti in altri comuni, promuovendo la valorizzazione della città» dichiara il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella.

«Con questo festival diamo attenzione a tutte le forme di devozione, alle passioni individuali e collettive che sanno tutelare la tradizione e l’impegno verso la vita – dichiara il direttore artistico, Gigi Di Luca – Questa rassegna guarda al bisogno dell’uomo attraverso storie di altri uomini che per la vita hanno dato tanto. La musica, l’arte e lo sport possono ancora veicolare e diffondere concetti di pace e di fratellanza, di amore verso l’altro».

Ad inaugurare questa nuova edizione, martedì 24 settembre alle ore 18 al Palazzo Baronale di Torre del Greco, sarà l’incontro “Devozioni di Sport – campioni e olimpici, storie a confronto”, moderato da Anna Maria Di Luca. I giornalisti e scrittori Gianfranco Coppola (presidente USSI e caporedattore Rai) e Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) dialogheranno con due grandi atleti come Vincenzo Abbagnale – campione del mondo di canottaggio, figlio d’arte e fresco di rientro dai Giochi Olimpici e il pugile Vincenzo Mangiacapre, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, oggi pugile professionista. Non mancheranno testimonianza e video saluto di Manuel Bortuzzo, bronzo nel nuoto paralimpico a Parigi 2024, la cui storia è nota a tutti. All’incontro, introdotto dal direttore artistico, Gigi Di Luca, parteciperanno anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, il vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia e la consigliera comunale con delega allo sport, Valentina Ascione.

Sempre il 24 settembre, alle ore 21, i Molini Marzoli accolgono “Hasta siempre Maradona y Mercedes” spettacolo di e con Cosimo Damiano Damato e Simona Molinari, con le musiche di Valentino Corvino e Sudamerica Quartet. Un dialogo visionario fra Diego Armando Maradona e Mercedes Sosa, che rivela il loro genio, l’arte e allo stesso tempo i valori, i sentimenti, le lotte, le vittorie e le sconfitte. A dare voce al Pibe de Oro è Cosimo Damiano Damato, mentre nel ruolo di Mercedes Sosa troviamo Simona Molinari che si rivela sofisticata cantattrice alle prese con i monologhi scanditi da un viaggio musicale d’autore. Con un canzoniere potente, commovente e civile che vede la rilettura di perle di Mercedes Sosa e del repertorio argentino e cantautorale italiano: da Canción de las simples cosas a Todo cambia e Gracias a la vida, passando per Don’t cry for me Argentina e gli omaggi a Pino Daniele e Lucio Dalla.