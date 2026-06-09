Devozioni, presentato a CasaCinema il film documentario di Gianfranco Pannone

di Giuseppe Ilario

Mercoledì 27 maggio 2026 è stato presentato a Napoli nella sala Blu di “CasaCinema”, in via Cisterna dell’Olio, il film documentario di Gianfranco Pannone dal titolo “Devozioni”, prodotto da Clipper Media in collaborazione con Rai Cinema e sostenuto da Lucana Film Commission.

Il regista perlustra l’entroterra della Basilicata e, in particolare, si insinua in luoghi ancora saldamente legati a tradizioni e spiritualità.

Immagini suggestive caratterizzano l’opera, accompagnate dalle canzoni antiche interpretate dalla splendida voce dell’artista Caterina Pontrandolfo, e un panorama bucolico al quale fa da contrasto la modernità delle pale eoliche installate sull’appennino.

Un convento francescano che rischia di essere chiuso e la comunità che si ribella, firmando una petizione per tenerlo in vita, una poetessa che ha edificato un Santuario e un Eremo per la preghiera sono alcuni dei temi dell’opera.

Vengono ripercorse località dove Pier Paolo Pasolini girò nel 1964 il Vangelo Secondo Matteo e sono riportate le testimonianze di interpreti che furono giovani comparse nella stessa opera pasoliniana.

“Devozioni” è stato presentato, in anteprima, al Bifest di Bari e al cinema Nuovo Sacher a Roma, dove ha ricevuto un ottimo riscontro di critica e di pubblico.

Gianfranco Pannone ha ricevuto il Premio Unesco 2019, il Nastro d’Argento speciale nel 2016 e 2023. Tra i suoi film documentari “L’America a Roma” (1998), “Latina/Littoria” (2001), “Il Sol dell’avvenire” (2008), “Sul vulcano (2014), “L’ esercito più piccolo del mondo” (2016), “Mondo Za” (2018) e “Onde radicali” (2021).

Il tour del film “Devozioni” proseguirà nei prossimi mesi e percorrerà l’Italia, partendo dalla stessa Lucania e facendo tappa anche a Genova, Torino e Pordenone.