Dfp, via libera alle risoluzioni di maggioranza

ROMA (ITALPRESS) – L‘Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Documento di finanza pubblica (Dfp). Il via libera è arrivato con 176 voti favorevoli, 103 contrari e 4 astenuti. Disco verde anche dall’Aula del Senato alla risoluzione di maggioranza, con 88 voti favorevoli, 58 contrari e un astenuto.

“Sono soddisfatto per l’approvazione del Dfp oggi da parte del Parlamento. Al tempo stesso sono rammaricato per non essere stato presente alla discussione e alla votazione perchè impegnato a Washington ai lavori del Fondo Monetario, ma vorrei ugualmente esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i deputati e senatori che hanno votato e agli uffici del MEF che hanno lavorato su questo documento”, commenta il ministro dell’Economia e finanze Giancarlo Giorgetti.

