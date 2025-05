Di cosa parliamo quando citiamo il percorso immersivo e quali sono i campi tecnologici di applicazione

Il concetto di percorso immersivo rappresenta oggi uno dei pilastri dell’innovazione tecnologica applicata all’esperienza individuale. Se in passato l’interazione con l’ambiente — fisico o digitale — si limitava alla dimensione visiva o tattile, oggi la tecnologia ha abbattuto ogni confine, consentendo all’utente di diventare parte integrante dell’esperienza stessa.

L’immersività non è solo un’evoluzione estetica, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui fruiamo contenuti, apprendiamo, curiamo, ci divertiamo o visitiamo spazi. I dispositivi di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), ambienti interattivi multisensoriali, algoritmi predittivi e intelligenze artificiali stanno ridisegnando i confini della percezione.

Arte e musei: dalla contemplazione alla partecipazione attiva

Tra i primi settori a esplorare l’immersività c’è quello museale. Musei, gallerie e fondazioni culturali hanno compreso che il pubblico moderno cerca un coinvolgimento più profondo, un’interazione che stimoli non solo la vista ma anche l’udito, il movimento, l’intuizione e la memoria.

Le installazioni immersive — come le mostre su Van Gogh o Klimt realizzate con proiezioni a 360° — consentono agli utenti di “entrare” letteralmente nelle opere, rendendo la visita più emozionale e personale. I progetti di gamification museale, come “Father and Son” del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, rappresentano un altro esempio virtuoso: qui il visitatore vive un’avventura narrativa ambientata nelle sale stesse del museo, legando racconto e patrimonio artistico.

In Europa stanno emergendo veri e propri musei immersivi, come il MOIR di Bruxelles o il Museo Immersivo della Bruna a Matera, dove l’interattività e la narrazione aumentata offrono percorsi unici, capaci di fondere storia, arte e tecnologia.

Gaming e intrattenimento: l’immersione come chiave dell’engagement

Il settore videoludico ha fatto dell’immersività il suo linguaggio nativo. Fin dagli esordi della realtà virtuale, i videogiochi hanno esplorato l’idea di trasportare l’utente in universi alternativi, superando la barriera dello schermo e rendendo il giocatore parte attiva e centrale dell’esperienza.

Con i visori VR di nuova generazione, oggi è possibile muoversi all’interno dei giochi, interagire con gli elementi in tempo reale e vivere scenari completamente realistici. Ma l’immersività non è solo legata al 3D: anche nel gioco online, l’integrazione tra interfacce intuitive, personalizzazione e intelligenza artificiale contribuisce a creare ambienti sempre più coinvolgenti. Alcune piattaforme digitali, come StarVegas, stanno adottando tecnologie che uniscono design immersivo e interazione live per offrire esperienze d’intrattenimento sempre più fluide e dinamiche.

L’evoluzione dei percorsi immersivi nel gaming non è più legata solo alla grafica: è un’esperienza di realtà parallela costruita attorno al giocatore.

Medicina e sanità: curare attraverso l’immersione

In campo medico, l’immersività è molto più di una suggestione tecnologica. La realtà aumentata e virtuale vengono sempre più impiegate nella formazione di medici e chirurghi, consentendo di simulare interventi in ambienti controllati, ridurre il margine d’errore e migliorare la prontezza decisionale.

Ma il loro impatto va oltre la sala operatoria. I percorsi immersivi sono oggi strumenti preziosi per la riabilitazione neurologica, il trattamento di traumi, la gestione dell’ansia o del dolore cronico. Un paziente affetto da gravi ustioni, ad esempio, può immergersi in ambienti virtuali rilassanti durante le medicazioni, diminuendo drasticamente la percezione del dolore.

Anche nei disturbi dello spettro autistico o nella riabilitazione cognitiva post-ictus, la realtà immersiva si è dimostrata un alleato efficace, stimolando aree cerebrali specifiche in un contesto protetto e modulabile.

Formazione e didattica: imparare con tutti i sensi

La scuola del futuro è già tra noi, e parla il linguaggio della tecnologia immersiva. Le applicazioni VR e AR permettono agli studenti di esplorare lo spazio, visitare il sistema circolatorio in prima persona, o camminare tra i dinosauri, rendendo l’apprendimento un’esperienza multisensoriale.

Questa modalità di apprendimento esperienziale favorisce la memorizzazione e l’interesse, ma anche l’inclusività: studenti con difficoltà cognitive o motorie possono vivere esperienze simili a quelle dei compagni, superando le barriere fisiche o mentali.

Diverse università e centri di formazione stanno già integrando ambienti immersivi nei loro programmi, in particolare per la formazione tecnica, scientifica o medica, dove la simulazione rappresenta un passaggio fondamentale.

Turismo, eventi, marketing: nuove frontiere esperienziali

Nel turismo, la possibilità di visitare una destinazione in anteprima tramite un visore VR sta cambiando il modo di promuovere le località. Realtà aumentate geolocalizzate permettono invece di arricchire il percorso turistico con racconti, ricostruzioni storiche o leggende locali che si attivano passando per determinati luoghi.

Nel marketing e nell’organizzazione di eventi, l’immersione diventa leva strategica per rafforzare la relazione con il pubblico. Dalle sfilate digitali di moda ai concerti in realtà virtuale, dai negozi phygital (fisico + digitale) agli showroom virtuali, ogni esperienza può essere progettata per sorprendere, coinvolgere e fidelizzare.

Una trasformazione che è anche culturale

Il percorso immersivo, in tutte le sue declinazioni, non è solo il frutto dell’innovazione tecnologica. È il riflesso di una società che non si accontenta più della distanza tra spettatore e contenuto, tra visitatore e spazio, tra utente e servizio.

Cresce il bisogno di personalizzazione, immedesimazione, coinvolgimento emotivo. L’immersività risponde a questa domanda: trasforma il passivo in attivo, il fruitore in protagonista.

In futuro, con l’integrazione dell’AI generativa, dell’Internet of Things e del 5G, le esperienze immersive diventeranno ancora più adattive, intelligenti e ubiquitarie, in grado di seguire l’utente in tempo reale e adattarsi al suo stato emotivo, cognitivo e sensoriale.