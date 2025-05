Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi premiato come “Studio Legale dell’anno”

Il prestigioso riconoscimento di “Studio Legale dell’Anno 2025” per il settore del diritto tributario, conferito da “Il Sole 24 Ore” in collaborazione con “Statista”, è stato assegnato a “Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi”, che per il terzo anno consecutivo si conferma tra le eccellenze del panorama legale italiano.

Il premio, conferito nell’ambito della sesta edizione dell’indagine nazionale dedicata agli studi legali di eccellenza, rappresenta uno dei più autorevoli attestati di qualità e reputazione nel mondo della consulenza e contenzioso legale tributario. A renderlo particolarmente significativo è la metodologia adottata: oltre 40.000 segnalazioni raccolte tra avvocati, giuristi d’impresa e clienti, su base peer-to-peer, suddivise in 15 aree di specializzazione e in cinque macroaree territoriali.

L’edizione 2025 del report, pubblicata oggi sul quotidiano Il Sole 24 Ore e disponibile sul sito ufficiale ilsole24ore.com, delinea una vera e propria mappa dell’eccellenza legale nel nostro Paese.

“Essere riconosciuti nuovamente come studio di riferimento a livello nazionale nel settore del diritto tributario è per noi motivo di grande orgoglio” – dichiarano gli avvocati Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato, insieme all’avv. Michele Di Fiore, cassazionista e attuale Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli, che con altri sette colleghi costituiscono il team dello studio.

“Questo premio non è solo un riconoscimento al lavoro svolto, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada dell’eccellenza, dell’aggiornamento continuo e dell’impegno per la tutela dei diritti del contribuente.”

“Di Fiore Nunziato Avvocati Tributaristi” è espressione di una solida e longeva tradizione familiare, nata nel 1956 con l’avv. Giuseppe Di Fiore, figura di riferimento nella Napoli giuridica del dopoguerra, pioniere del diritto tributario e civile. Il passaggio generazionale è avvenuto con l’ingresso dell’avv. Michele Di Fiore nel 1984, che ha saputo consolidare e ampliare il prestigio dello Studio, preparandolo alle sfide del contenzioso tributario moderno.

Nel 2011 prende forma la terza generazione, con l’ingresso degli avvocati Lorena Di Fiore e Gennaro Nunziato, che hanno portato nuova energia, competenze specialistiche e una visione orientata alla tecnologia giuridica, alla formazione avanzata e al radicamento territoriale. Nel 2024, attivano una nuova sede a Milano, per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più dinamico e per rafforzare la propria presenza nel cuore economico del Paese.

Oggi, i professionisti si distinguono per la capacità di conciliare tradizione e innovazione, offrendo consulenza e assistenza qualificata in ambito tributario, tanto nella fase amministrativa e precontenziosa, quanto nella difesa tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, sia di merito che di legittimità.

Il metodo di lavoro si fonda su una forte etica professionale, una costante attività di aggiornamento scientifico e un approccio sartoriale nella gestione delle controversie, in cui l’ascolto del cliente e l’approfondimento normativo si coniugano per costruire soluzioni concrete ed efficaci.

La riconferma del premio segna un importante traguardo collettivo, frutto dell’impegno quotidiano di tutti i professionisti dello Studio e della fiducia costante dei clienti, che hanno contribuito con le loro segnalazioni a far emergere la qualità del lavoro svolto.