“Sono onorato di essere stato incaricato dall’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell e dagli Stati membri dell’Ue come primo Rappresentante Speciale dell’Ue per la regione del Golfo. È una grande responsabilità. Sono pronto a impegnarmi, ascoltare e trovare insieme ai membri dell’Ue e a ciascuno dei nostri partner regionali i modi migliori per approfondire insieme la nostra sicurezza e prosperità”. Lo scrive, in un tweet, Luigi Di Maio.