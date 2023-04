Di Maio inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico, via libera dal Comitato politico e di sicurezza

Parere favorevole dal Comitato politico e di sicurezza del Consiglio Ue alla nomina di Luigi Di Maio a inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Lo apprende Policy Europe da fonti diplomatiche. A quanto si apprende, questa mattina la nomina sarebbe passata senza una discussione. Adesso sono previsti alcuni lavori amministrativi da parte del Consiglio, poi la nomina dovrà essere esaminata dagli ambasciatori degli Stati membri nell’Ue (Coreper) – sempre senza discussione – per poi essere approvata in via definitiva da un qualsiasi formato del Consiglio Ue.