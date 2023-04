“Di Maio non ci rappresenta. Non è una questione personale, ma una questione politica rilevante, siamo DI fronte a un’indicazione politica che non corrisponde alla scelta degli italiani, anzi opposta”. Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ad Agorà (Rai 3) sulla possibilità della nomina dell’ex ministro degli Esteri come inviato Ue nel Golfo Persico.