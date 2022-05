ROMA (ITALPRESS) – “Alla ministeriale del G7 in Germania ho incontrato il collega ucraino Dmytro Kuleba. L’Italia supporta l’Ucraina e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura”. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “L’Italia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue”, aggiunge.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).