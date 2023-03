Di Maio, romantico weekend a Venezia con la nuova fiamma Alessia D’Alessandro. Foto di Chi

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, le immagini del romantico weekend che l’ex ministro Luigi Di Maio ha trascorso a Venezia con la nuova compagna Alessia D’Alessandro. Alessia, classe 1990, è italo-tedesca e ha studiato Scienze economiche a Parigi e a Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella. L’incontro con Di Maio avviene nel 2018 quando Alessia si candida per il Movimento 5 Stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Cilento, senza però riuscire a essere eletta. Ora il rapporto con l’ex ministro degli Esteri si è trasformato in qualcosa di più, come dimostrano le foto pubblicate da Chi.