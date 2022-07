Di Maria: “La Juve il top in Italia”. Avrà il numero 22

(Adnkronos) – “In ogni paese sono stato nella miglior squadra. Mi mancava l’Italia e la miglior squadra in Italia è la Juve”. Angel Di Maria è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il club bianconero annuncia l’ingaggio del 34enne argentino, che indosserà la maglia numero 22. “E’ una nuova tappa. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, ho visto fin dal primo giorno che tutte le persone” del club “sono diventate come una famiglia che si prende sempre cura di te e questo mi rende felice”, dice l’esterno ai canali del club torinese.