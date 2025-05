Di Pietro “Aiutare nostra pelle a restare giovane in maniera naturale”

MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo aiutare la nostra pelle a restare giovane, questo è un dovere non è un vezzo ma dobbiamo fare di tutto perché possa difendersi al meglio, essere forte e quindi apparire bella e giovane in maniera soprattutto naturale”. Lo sottolinea il il professor Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, che nel suo libro “Cambia pelle”, presentato nel capoluogo lombardo, spiega le strategie più efficaci per l’anti invecchiamento della pelle. “Ci aiuteremo con l’alimentazione, con i gesti quotidiani, come fare delle leggere pressioni sul viso, alternare acqua calda e acqua fredda. Azioni banali, semplici fino ad arrivare a consigli più importanti che do nel mio libro”, spiega.

