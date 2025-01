Di recente sono state segnalate numerose presenze di UFO nel cielo, molto diversi da quelli “visti” fin’ ora

L’ufficio specifico, creato dal Pentagono a Washington già da qualche anno, per gestire i presunti avvistamenti e, addirittura, i contatti con gli alieni, da qualche giorno registra un anomalo incremento di telefonate. Molte di esse sono per segnalare presenze di genere del tutto diverso dalle solite. Si tratterebbe di un gruppo di cavalieri, i più attenti riferiscono in tutto quattro, che starebbero apparendo sempre più spesso e a distanza progressivamente ravvicinata. Uno degli addetti a raccogliere le molteplici testimonianze dei visionari- al momento tale è la corretta definizione di quei soggetti- in riunione con i colleghi, ha azzardato che quelle figure al galoppo potessero essere, con attendibilità sufficiente, quelle dei Cavalieri dell’Apocalisse. Si sentiva particolarmente certo delle sue affermazioni, avendo avuto, da giovane, una notevole frequentazione, come chierichetto, di sagrestie di chiese cattoliche. Per rimanere nell’atmosfera che attualmente avvolge gli USA e, in maniera diversa, il resto del mondo, è opportuno lasciarsi alle spalle il profano e passare senza indugio al sacro, in termini laici, va senza dire. Esso è costituito dall’ insieme di pace sociale, di benessere, almeno q.b, quindi di progresso, oltre che scientifico, anche di quanto possa elevare la qualità della vita. Al di là di ogni allegerimento di maniera, quanto sta accadendo sulla superficie del Pianeta da un quinquennio a questa parte, trova poche situazioni, a parte le guerre, a cui possa essere paragonato, se non da quando mondo è mondo, almeno dall’ inizio dell’era moderna. Trump continua a esternare, in ogni occasione, la sua determinazione di punire il resto del mondo per motivi tutti da chiarire in dettaglio, quando e se sarà posta in essere. Che le sue non siano solo smargiassate alla Rodomonte, lo lascia trasparire con forza il suo modo di fare. Per non smentirsi nella visione che vuol dare di sé al mondo, una riedizione blasfema dell’antico “veni, vidi, vici” pronunciato da Cesare a proposito, ha ordinato il rimpatrio di un primo numero di clandestini “manu militari”.Più in dettaglio in catene, a bordo di aerei militari, il tutto coordinato dall’ esercito e puntualmente documentato fin nei dettagli per la stampa, oltrechè ripreso dalle reti TV in tempo reale. Tutto ciò, senza dubbio da condannare, è ancora una decisione in buona parte di politica interna. L’effetto “fiato sospeso”, senza esagerare, generato nel resto del Mondo, in Russia e, in particolare, nella UE, è determinato dalla guerra senza quartiere di tipo commerciale che l’AmeriKano minaccia continuamente di scatenare.

Come accennato sopra,i primi obiettivi individuati sono Russia e UE, considerate dall’ Apprendista Stregone quasi alla stessa stregua. Con una rozzezza paragonabile a quella del suo pari grado d’oltrecortina, il Reggente che condiziona le sorti di chi vive oltreoceano e, in misura ridotta, del resto dell’umanità, sta mettendo sul loro collo una spada simile a quella di Damocle, con le istruzioni per l’uso che, in sintesi, avvertono che, se non saranno messe in atto le disposizioni della White House, quell’ arma bianca comincerá a operare, per ora sotto forma di dazi protettivi. Sono essi l’ espressione di una tattica rozza e grossolana di cui già Adam Smith non esitò a definire inopportuna la sua applicazione. Prescindendo da Putin, che all’ uso di tali strumenti punitivi è ben addentro, va osservata molto attentamente la reazione a quelle minacce da parte della Comissaria Europea Von der Leyen. Ha dichiarato la stessa in maniera formale che i programmi di sviluppo della UE sono di competenza esclusiva di essa stessa. Qualcuno le ha ricordato il vecchio ma mai sconfessato modo popolare di dire “adagio Biagio !”

Altri osservatori le hanno fatto notare quanto calzi bene all’argomento un altro detto molto usato tra Napoli e dintorni:”quando sei martello batti, quando sei incudine rassegnati a subire i colpk dello stesso”. Chiude tale stralcio di saggezza popolare e contadina un’altra perla che condiziona ogni impresa umana:”potendo, avendo e pagando”. Non sará facile per la Commissaria Von der Leyen combinare nelle giuste proporzioni l’ essenza delle indicazioni appena riportate. Le converrà tentare: sempre a Napoli si usa ancora dire quanto si commentava dei conducenti delle carrozzelle trainate dai cavalli. Sono rozzi, dicevano all’epoca Don Mimì e Don Fefè, ma, se trattati con un certo riguardo, si impegnano a migliorare. E questo, almeno per ora, é quanto.