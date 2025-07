Di Veroli “Peccato, ho dato davvero tutto”

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – “In particolar modo, nell’ultimo match c’era un atleta molto forte. Fa parte dello sport, si vince e si perde, ho cercato di dare tutto su ogni singola stoccata e sono certo di averlo fatto. Oggi ci dobbiamo ‘accontentare’ di una finale a otto ma sono contento di come ho tirato e di come è andata la giornata”. Davide Di Veroli racconta così il suo percorso nella prova individuale di spada maschile ai Mondiali di Tbilisi, interrottosi nei quarti di fronte all’ungherese Gergely Siklosi. “Non avevo tante idee durante il match ma ho cercato di rimanere aggrappato su ogni singola stoccata dicendomi che qualcosa sarebbe uscito – prosegue il 24enne romano delle Fiamme Oro – Alla fine sino riuscito a recuperare nonostante fossi a -3. E’ stato un assalto in cui ho dato veramente tutto, peccato”.

