Diabete, con una nuova metodica possibile un risparmio di 7 milioni

Una metodica che se fosse applicata a tutta la popolazione diabetica nella regione permetterebbe di risparmiare sette milioni di euro senza compromettere la qualità del servizio. Questo dicono i risultati di uno studio, in materia di complicazioni oculari legate al diabete, che il dottor Alberto Piatti, responsabile dell’oculistica territoriale dell’Asl To5, in collaborazione con Ires Piemonte, hanno presentato a Liverpool in occasione del 35/o meeting Easdec (European association of diabetic eye complication). È stato analizzato il rapporto costo-efficacia di uno screening compiuto su 3.635 pazienti: secondo gli specialisti dell’Asl To5, la metodica con retinografia digitale, eseguita nei centri di diabetologia e distrettuali con telerefertazione, “ha dimostrato un cost-saving di circa 100mila euro rispetto al tradizionale esame del fondus oculi eseguito dal medico oculista”. La conclusione è che “se questo risparmio fosse applicato a tutta la popolazione diabetica del Piemonte avremmo un cost saving (costi indiretti più indiretti) di circa sette milioni”.