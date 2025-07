Diabete, con “Vulnerabili” Sicilia in prima linea

PALERMO (ITALPRESS) – Garantire alle persone diabetiche, disagiate economicamente, il diritto e l’accesso alle terapie di cui hanno bisogno. E’ l’obiettivo del progetto “Vulnerabili” nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e la Fondazione Banco Farmaceutico, con il sostegno del Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’iniziativa è stata presentata a Palermo. Coinvolte anche due associazioni siciliane che da anni operano sul territorio a fianco degli ultimi: il Centro Astalli e il Centro di Accoglienza Padre Nostro. Per la prima volta in Italia ed Europa, un’azienda farmaceutica fornirà gratuitamente – e in modo permanente – insulina e dispositivi per la somministrazione a strutture socioassistenziali che hanno in carico persone indigenti con diabete.

mgg/azn