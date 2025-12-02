Diabete, ormoni e sessualità: a Pozzuoli la terza edizione di Diabendro

Novità e connessioni delle patologie endocrino-metaboliche e gonadiche. Sono questi i temi al centro della III edizione di Diabendro il meeting annuale che unisce appunto in una parola i tre temi di cui si è discusso per due giorni all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli tra i massimi esperti della materia. Convegno presieduto dalla professoressa Annamaria Colao,

Responsabile Scientifico Rosario Pivonello, Co-responsabile Davide Menafra.

“La diabetologia, l’andrologia e la medicina della riproduzione e della sessualità, insieme all’endocrinologia, sono discipline della medicina umana strettamente interconnesse, che condividono molteplici meccanismi fisiopatologici e descrivono disordini ad eziologia multifattoriale, frequentemente associati”, ha spiegato il professore Rosario Pivonello.

In particolar modo, le alterazioni del metabolismo glico-insulinemico, metaboliche e cardiovascolari risultano altamente prevalenti in pazienti con disfunzioni gonadiche, riproduttive e sessuali, così come in pazienti affetti da patologie endocrine ipofisarie e surrenaliche, quali Acromegalia, Deficit di Ormone della Crescita e Sindrome di Cushing; d’altro canto, i disordini gonadici, riproduttivi e sessuali risultano altamente prevalenti in pazienti affetti da diabete e da patologie endocrine ipofisarie e surrenaliche.

Inoltre, rivestono un interesse sempre maggiore le condizioni patologiche metaboliche legate allo stile di vita, come l’obesità, e di riflesso l’importanza della nutrizione e dell’esercizio fisico come fattori di prevenzione e cura di tali patologie rappresentano un tema di enorme rilevanza, presentato in un’ottica di innovativo aggiornamento sia in quanto tale, sia in quanto strettamente connesso come possibile complicanza e possibile soluzione terapeutica delle disfunzioni gonadiche, riproduttive e sessuali.

Oltre alla patologia in sé, anche le specifiche terapie farmacologiche impiegate nei diversi trattamenti hanno un impatto su metabolismo, fertilità e sessualità; sono stati pertanto mostrati i più recenti dati della letteratura internazionale, che possono risultare di supporto nella pratica clinica, in particolare nella gestione delle sequele metaboliche, riproduttive e sessuali. Ampio spazio dedicato anche al ruolo cardine delle modifiche dello stile di vita e dell’integrazione nutraceutica.

Il programma dell’evento prevedeva sessioni con interventi di esperti provenienti da centri di riferimento nazionali per le patologie oggetto del congresso, che hanno presentato le più recenti evidenze diagnostico-terapeutiche e le nuove prospettive di cura trasversali a tali ambiti della medicina; il programma includeva inoltre dibattiti e tavole rotonde su tematiche controverse e/o multidisciplinari, con momenti di discussione plenaria e interattiva.

Il Congresso era rivolto principalmente ai professionisti sanitari, in particolare andrologi, urologi, ginecologi, ostetriche, endocrinologi, diabetologi, nutrizionisti, medici di medicina interna, oncologi, psicologi/psichiatri, infermieri, medici di medicina generale e biologi, ma anche a tutti i professionisti che intendessero approfondire le proprie conoscenze relativamente al legame fisiopatologico tra diabete, disfunzioni gonadiche, riproduttive e sessuali ed endocrinopatie ipofisarie e surrenaliche, e aggiornarsi sulle più recenti novità terapeutiche. L’evento era inoltre fortemente orientato alla formazione e al coinvolgimento attivo di studenti con qualsiasi livello di istruzione superiore, che intendano integrare il proprio percorso di studi annettendo le tematiche oggetto del congresso.

Numerose le sessioni di lavoro. Tra queste: Diabete e complicanze cardiovascolari – sguardo sulle terapie ed effetti pleiotropici tra presente e futuro;

Obesità, diabete, riproduzione e sessualità maschile – quali connessioni terapeutiche?;

Andrologia, riproduzione e sessualità: nuovi scenari di cura;

Asse ipotalamo–ipofisi–surrene oggi: come la cronobiologia guida la terapia;

Alterazioni della secrezione del GH e complicanze cardio-metaboliche;

L’ecografia applicata in ambito endocrinologico, ginecologico e andrologico, in collaborazione con la Società Italiana Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e Scuola Italiana di Ecografia Andrologica Maestri SIAMS (SIEAMS). La segreteria scientifica era composta da R.S. Auriemma, C. Simeoli, N. Verde, C. de Angelis, F. Garifalos, R. Pirchio.