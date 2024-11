Diagnosi di Solidarietà: Gala di beneficenza Afmal per la Comunità partenopea

AFMAL (Associazione Fatebenefratelli per i Malati Lontani) rinnova l’appuntamento di solidarietà con il gala “Diagnosi di Solidarietà,” ospitato nella suggestiva Villa Vittoria Posillipo, in Via Petrarca 46. Scopo dell’evento è raccogliere fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica avanzata per l’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, migliorando i servizi sanitari destinati alle fasce più vulnerabili della comunità.

Un Programma Ricco di Arte e Solidarietà

La serata si aprirà con un raffinato aperitivo, accompagnato dalla musica della pianista Luisa Buonocore, diplomata presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e nota per la sua eclettica carriera che spazia dal pianoforte classico al jazz. Con più di vent’anni di esperienza, Luisa si è esibita nei teatri e in prestigiose location in Italia e all’estero, includendo tournée negli Stati Uniti al fianco di importanti maestri lirici. La sua performance offrirà agli ospiti un preludio elegante e raffinato per una serata dedicata alla solidarietà.

Alle 21:00, nella sala principale, la madrina Paola Torrente introdurrà gli interventi istituzionali. Paola, modella curvy e influencer, ha conquistato il secondo posto a Miss Italia 2016 e ha continuato a costruire una carriera come icona di body positivity. Attraverso i social, Paola ispira donne e ragazze a valorizzare la propria bellezza naturale, affrontando i temi dell’accettazione di sé.

Il Molto Reverendo Padre Provinciale Fra Luigi Gagliardotto, Fra Gerardo D’Auria, Padre Superiore nonché Presidente nazionale AFMaL, la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale, la dottoressa Mariateresa Iannuzzo (Presidente della sezione locale AFMaL) e il Direttore Amministrativo e Affari Generali del nosocomio partenopeo dott. Antonio Capuano, offriranno un momento di riflessione sull’importanza della solidarietà sanitaria.

Successivamente, il programma si animerà con le esibizioni dei Soul Six, celebre band vocale campana nota per la propria versatilità artistica. Attivi dal 2006, i Soul Six hanno raggiunto una solida notorietà grazie a una vasta attività live che li ha visti protagonisti di importanti festival, come il Ravello Festival e l’Amalfi in Jazz. Il loro stile fonde pop, soul, rock e jazz, con una capacità unica di sperimentare arrangiamenti vocali intensi e originali. Tra le loro collaborazioni, spiccano quelle con icone come James Senese e Tullio De Piscopo, che testimoniano il valore artistico di questo gruppo. A completare l’intrattenimento, Paolo Caiazzo regalerà momenti di leggerezza con il suo humor caratteristico della tradizione partenopea. Il comico napoletano, noto per la sua brillante carriera nei teatri e in televisione, è un maestro dell’umorismo partenopeo. Ha conquistato il pubblico con personaggi indimenticabili e sketch che trattano con ironia temi sociali e culturali, rendendolo uno degli artisti più amati in Campania e in Italia. Il suo talento ha brillato in trasmissioni come “Made in Sud,” dove ha portato risate e spunti di riflessione, sempre con un tocco autentico e una comicità che affonda le radici nella tradizione napoletana.

Una Serata di Valore per il Futuro della Comunità

Partecipare al gala significa contribuire a un progetto di grande impatto per la comunità: i fondi raccolti permetteranno l’acquisto di un’apparecchiatura diagnostica di ultima generazione per l’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli, rafforzando l’impegno di AFMAL nel garantire cure avanzate a chi ne ha più bisogno. La presenza degli ospiti non rappresenta solo un momento di festa, ma un sostegno concreto alla missione di AFMAL, che da anni promuove l’accesso a servizi di salute per i più fragili.

Per informazioni e prenotazioni: dott.ssa Marisa Ardolino, tel. 081 5981822, email ardolino.marisa@fbfna.it.

Diagnosi di Solidarietà Venerdì 22 novembre 2024 Villa Vittoria Posillipo, Via Petrarca 46 – Napoli.

L’evento è organizzato da AFMAL – Associazione Fatebenefratelli per i Malati Lontani.

L’evento sarà seguito dalle telecamere di CAPRIEVENT-TV.<