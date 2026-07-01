Dialoghi di Federculture al via a Napoli: lectio di Daria Perrotta sul rapporto tra sapere ed economia

A Napoli approdano per la prima volta i “Dialoghi di Federculture”, ciclo di incontri dedicato al rapporto tra cultura, istituzioni e gestione delle risorse pubbliche. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 luglio alle 10,45 presso la Fondazione Banco di Napoli e segna il debutto dell’iniziativa nel Sud Italia.

Protagonista dell’incontro sarà Daria Perrotta, ragioniere generale dello Stato, con una lectio magistralis dal titolo “Cultura è visione: bilanci, patrimonio e prospettive”, dedicata al legame tra valorizzazione del patrimonio culturale e programmazione economica. L’apertura è affidata ai saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e di Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania. Seguiranno l’introduzione di Francesco Spano, direttore di Federculture, e gli interventi di Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli, e di Andrea Cancellato, presidente di Federculture.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che prevede, per la prima volta, la riunione dell’assemblea di Federculture nel Sud Italia, con la partecipazione di istituzioni e realtà culturali nazionali e territoriali, tra cui la Fondazione Banco di Napoli, il Museo Madre, la Fondazione Made in Cloister, la Regione Campania e Scabec.

Il progetto “Cultura è visione” prosegue così il percorso avviato da Federculture sui temi della funzione pubblica della cultura e della sua relazione con sviluppo e coesione sociale, dopo il primo incontro dello scorso dicembre con la lectio “Cultura è comunità” del cardinale José Tolentino de Mendonça.