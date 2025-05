“Dialogo e Sinergie per una Sanità sostenibile”: tappa napoletana del road show

Terza tappa del “Road show regionale-Economia della salute”. È quella che si è svolta nella sala Caduti di Nassiriya del consiglio regionale. L’iniziativa, promossa da Summeet in partnership con il Centro di ricerca sull’economia e il management in sanità e nel sociale nell’ambito di Health Sinergy, ha avuto come titolo “Dialogo e sinergie tra attori per una sanità sostenibile”. Hanno partecipazione policy maker regionali, manager di aziende sanitarie locali e ospedaliere, rappresentanti accademici e associazioni di pazienti, tutti uniti nella ricerca di modelli gestionali e finanziari che garantiscono equità, efficienza e sostenibilità al nostro sistema sanitario. “In un momento storico caratterizzato da crescenti vincoli di bilancio e da profonde disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi sanitari – spiega Maria Triassi, presidente nazionale della società italiana di sanità pubblica e digitale – diventa cruciale promuovere un confronto aperto e multidisciplinare tra gli attori coinvolti nella governance della salute. Il Road show regionale si propone come piattaforma operativa, in cui le istanze degli assessori al Bilancio, gli esperti di economia sanitaria, i direttori generali delle aziende sanitarie ei distributore delle associazioni di pazienti possono dialogare in modo strutturato, condividendo dati, evidenze e buone pratiche”. Nell’intervento di apertura, Davide Croce, direttore del Crems, ha sottolineato come “la sostenibilità economica della sanità non può prescindere da una visione integrata, dove bilancio, qualità clinica e partecipazione dei cittadini si alimentano reciprocamente”. Allo stesso modo, gli interventi istituzionali hanno dato l’urgenza di politiche regionali in grado di coniugare rigore finanziario richiamato e rispetto del diritto alla salute, ponendo l’accento sulla necessità di strumenti condivisi di monitoraggio e valutazione degli investimenti.