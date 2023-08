Dialogo tra sordi: potrebbe essere il titolo di una pièce tragicomica ambientata nella realtà di oggi

Ancora una volta la storia tenta di fare bis, non soddisfatta del risultato disastroso ottenuto con il primo tentativo. Accadde che, alla fine dell’ ultimo conflitto, anche i paesi dell’ America Latina dovettero accogliere con notevole imbarazzo i soldati che aveva inviato di qua dell’ Atlantico. Essi avevano dato aiuto anche agli USA e si erano impegnati contro i movimenti violenti che dilagavano in Europa, ma avrebbero dovuto smettere di continuare di gran carriera, perché dentro i confini di casa propria si stavano concretando iniziative non in linea con l’atteggiamento adottato fino a allora dai governi dell’ epoca. Solo per colore, gli emigranti italiani che si recavano da amici e parenti per la visita di commiato- in quel momento dava prova di estrema rispondenza al vero che ” partire era un pò come morire” -si sentissero chiedere versi quale ” Merica” stessero emigrando, se quella “bona”, USA e Canada, o quella “malamente”, i paesi di connotazione ispanica. Il resto è storia e lo è con ancor maggiore attualità se si pone attenzione ai “Marriachi” e alle loro attivitá pseudo politiche in corso a San Paolo. Tutto ciò sotto il deludente coordinamento dell’ospitante della riunione dei Brics in corso in quella parte del mondo. Di che si tratti è piuttosto semplice realizzarlo: il tentativo di conquista di un posto al sole da parte dei leaders di quei paesi che da troppo tempo non riescono a trovare un punto di equilibrio nè economico nè tanto meno sociale. Lo stesso che in tal modo possa non continuare a far passare le ricchezze di ogni genere di cui sono traboccanti quei luoghi, estese coltivazioni di margaritas di alta qualità, destinate a finire sciaguratamente ante porcos. Succede che il Gran Cerimoniere, il Premier brasiliano Lula da Silva, all’apparenza sobrio, sia arrivato a proporre l’introduzione nei paesi dell’ aria BRICS allargato, una moneta transnazionale che possa contrastare il potere del dollaro. Non bisogna dimenticare comunque che da quelle parti c’è abbondante disponibilità di pejote, i funghi allucinogeni. Calza a pennello il noto adagio di Giulio Andreotti. Se poi tanto è sostenuto anche dallo Zar in carica, allora c’è da piangere come vitelli, altro che ridere, per il resto del mondo. Un primo segnale che la proposta appena riportata possa essere stata originata da disturbi della digestione, è che l’ euro, certamente non è una replica delle monete medioevali, la cui differenza di valore, pur avendo lo stesso nome, nel raggio di poche miglia era molta e anche di più. Quindi la mente fa un triplo salto mortale all’ indietro di circa sessant’ anni, epoca in cui i bambini e gli adolescenti, in tutte le stagioni, dopo la scuola, almeno qualche ora la trascorrevano in strada. La droga dei videogiochi, che avrebbe stravolto quella routine, non era stata ancora adottata come indicatore presunto di accelerazione dell’ evoluzione sociale. Si formavano quindi, con estreme rapidità, innocue bande che entravano subito in contrasto tra loro, senza tentare di attribuire a quegli attriti un minimo di ragione di quanto stava per estrinsecarsi. Con l’ enorme handicap che quelle di tanti anni fa erano ragazzate, innocue per quanto innocenti. Si sa che il Brasile è la terra eletta per i festeggiamenti del Carnevale, ma ogni cosa al suo tempo e nella misura giusta. C’ è un tempo per ogni cosa, è scritto nel Vangelo e sembra proprio che quello attuale non sia impiegato al meglio per come stanno andando le vicende di questo mondo. Venghino, signori, venghino, sembra sentire nel fruscio del vento di agosto: altro giro, altra corsa, con l’ invito a non strafare. Altrimenti ll piatto forte risulterá sgradevole se non addirittura tossico.