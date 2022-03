Dianora Poletti entra a far parte della Corte di Cassazione. La nomina arriva direttamente dal capo dello Stato. La giudice è docente di Diritto privato e Diritto dell’Informatica presso l’Università di Pisa. Classe ‘57, carrarese di nascita, avvocato. La Poletti è in ateneo dal 1987 ed è ai vertici del Dipartimento di Scienze Giuridiche. La nomina in Cassazione arriva “per meriti insigni”.