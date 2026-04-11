“Diaspora” è il nuovo singolo dell’artista italo-palestinese Tara

Milano, 11 apr. (askanews) – È uscito “Diaspora” (Troppo Records/Sony Music), il nuovo singolo di Tara, voce emergente del panorama musicale italiano che fonde la propria cultura levantina con sonorità R&B e pop contemporanee. Il brano è accompagnato dal video ufficiale.

Partendo dal significato stesso del termine “diaspora”, il brano affronta temi sociali e identitari con uno sguardo ironico e consapevole, superando la dimensione storica della parola, per abbracciare una riflessione più ampia, profonda e attuale.

“Diaspora” non si limita a raccontare di popoli e culture costretti a vivere lontano dalle proprie radici, ma indaga anche le fratture invisibili che attraversano le società contemporanee. Il brano affronta temi come il razzismo, le identità in movimento e le contraddizioni culturali del presente, soffermandosi su una dimensione più vicina e quotidiana: le profonde disuguaglianze tra Nord e Sud, che continuano a generare spostamenti e a delineare una vera e propria “diaspora interna” all’interno dello stesso Paese.

Attraverso immagini potenti e contrasti evocativi, il brano invita infine a riflettere su come la cultura venga spesso consumata, svuotata del suo significato e ridotta a pura estetica quando viene separata dalle proprie radici.

Al centro del brano emerge una prospettiva personale intensa e autentica: quella di chi, per lungo tempo, si è sentito un outsider, ai margini di contesti già definiti. Con questo nuovo singolo, la voce di Tara diventa uno strumento di affermazione e presenza, un modo per conquistare spazio, raccontare la propria esperienza e, al tempo stesso, dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato.

“Diaspora” è una narrazione sincera e consapevole, che rivendica identità, spazio e rappresentanza, trasformando una condizione di marginalità in un atto di espressione e forza.

Tara, all’anagrafe Tamara Al Zool, nata in Italia da genitori palestinesi, ha trasformato le sfide sociali legate alle sue origini in un ponte tra mondi, un dialogo autentico tra tradizione e modernità, che la rende un simbolo di rappresentanza per le seconde generazioni in Italia.