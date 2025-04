Dichiarazione Usa-Italia: incrollabile impegno nei confronti della Nato

Roma, 18 apr. (askanews) – “Gli Stati Uniti e l’Italia ribadiscono l’incrollabile impegno nei confronti della Nato e del principio di sviluppare le proprie capacità collettive e individuali per contribuire agli obiettivi dell’Alleanza”. È quanto si legge nella nota congiunta diffusa da palazzo Chigi all’indomani dell’incontro a Washington fra la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Noi ci impegniamo quindi – prosegue il comunicato – a garantire che la nostra sicurezza nazionale e la nostra difesa siano allineate e finanziate per affrontare le sfide di oggi e, criticamente, i rischi di domani. La nostra cooperazione in materia di difesa deve basarsi su una catena di approvvigionamento transatlantica profonda ed estesa. Noi stiamo affrontando un ambiente di sicurezza complesso e siamo pronti ad aumentare ulteriormente la cooperazione in materia di attrezzature e tecnologie per la difesa, compresa la coproduzione e il co-sviluppo che rafforzano la capacità industriale della difesa statunitense e italiana e la proteggono da avversari stranieri”.