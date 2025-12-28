Diciottenne accoltellato a Chiaia: quattro fermati e un denunciato, tutti minorenni

E’ di quattro fermati e un denunciato in stato di libertà, tutti minorenni, il bilancio delle misure emesse dal pm nei confronti dei cinque che, tra il pomeriggio e la serata di ieri, si sono costituiti ammettendo le proprie responsabilità in relazione al ferimento – nella zona dei Baretti a Chiaia – del 18enne Bruno Petrone, considerato una promessa del calcio italiano, finito in gravi condizioni in ospedale per due coltellate al ventre e al fianco. Per tutti l’accusa è di tentato omicidio. A confessare di aver sferrato le coltellate è stato un 15enne; gli altri quattro, di 17 anni, hanno ammesso di aver partecipato alla spedizione contro Petrone. I cinque sono tutti incensurati. A casa del 15enne i carabinieri hanno sequestrato il coltello usato per l’aggressione. Sui motivi del ferimento sono ancora in corso indagini. I quattro fermati sono stati condotti nel Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli, in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe tenersi domani o dopodomani.