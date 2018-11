Didattica 2.0, Generali porta a scuola l'”Ora di Futuro”

Arriva nelle scuole italiane l'”Ora di futuro”, un percorso didattico innovativo e digitale per insegnare con il gioco ai bambini a fare scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio. “Ora di futuro” sostiene anche le famiglie in difficolta’ con bambini in eta’ pre scolare. Il progetto e’ promosso da Generali Italia e The Human Safety Net (fondazione del gruppo Generali), con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lombardia. Il programma parte con l’anno scolastico 2018-2019 e prevede un'”Ora di futuro” a settimana per gli alunni di terza, quarta e quinta elementare, i quali vivranno un’avventura virtuale sull’isola tropicale di Mauaga. Attraverso un Avatar i bambini prenderanno consapevolezza del proprio ruolo, essenziale per il raggiungimento di un risultato di squadra. Per le famiglie in difficolta’, con bambini da 0 a 6 anni, il progetto prevede iniziative incentrate sull’educazione alla genitorialita’ grazie alla collaborazione con le tre Onlus Albero della Vita, Mission Bambini, Centro per la Salute del Bambino. “Nel primo anno puntiamo a coinvolgere oltre 30.000 bambini con l’adesione di almeno 1.500 classi e l’attivazione di 11 centri per Ora di Futuro in nove citta’ italiane”, ha detto il Ceo di Generali Italia, Marco Sesana, presentando l’iniziativa alla Fondazione Feltrinelli. “Educare i bambini di oggi – ha sottolineato – significa garantire un futuro migliore agli adulti di domani”. Il progetto si unisce a The Human Safety Net, l’iniziativa globale del gruppo Generali a favore delle comunita’, gia’ attiva in 18 paesi.