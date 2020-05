Didattica a distanza, Milano-Bicocca studia la lezione perfetta

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Dall’aula allo schermo, così la pandemia sta riscrivendo le regole della didattica universitaria e da oggi i ricercatori di Milano-Bicocca studieranno quelle più efficaci per trasformare la nuova sfida formativa in un’opportunità di innovazione e cambiamento. Quattro assegni di ricerca per altrettanti progetti condotti da gruppi multidisciplinari dell’Ateneo sono stati finanziati dall’Università di Milano-Bicocca per studiare il tema strategico della didattica digitale.