Didattica digitale, High School Game: 500 studenti si sfidano a Caserta

Oggi, venerdi’ 3 maggio, 500 studenti degli Istituti Superiori italiani sbarcano all’Universita’ Luigi Vanvitelli di Caserta per sfidarsi nella Semifinale del Concorso didattico gratuito High School Game. Prodotto da Planet Multimedia il concorso, interattivo e multimediale, ha coinvolto 400 istituti superiori italiani con l’obiettivo di promuovere la didattica attraverso la gamification. Durante l’evento, che prevede diverse sessioni di orientamento, i ragazzi saranno impegnati nelle varie aule dedicate dell’universita’, dove avranno la possibilita’ di sviluppare le proprie capacita’ e aspirazioni. A metà mattina inizierà la sfida multimediale. Ogni classe avra’ a disposizione una pulsantiera wireless attraverso la quale dovra’ rispondere correttamente ad una manche di 20 domande relative ai contest tematici trattati durante le qualificazioni digitali sull’app Wicontest (www.wicontest.com/it), arricchiti dai cortometraggi di Rai Cinema Channel, media partner del concorso: sicurezza stradale, educazione ambientale, bullismo e cyberbullismo, educazione alimentare, violenza sulle donne.

Le prime 3 classi che si qualificheranno potranno accedere direttamente alla Finale Nazionale del 19 e 20 maggio a Civitavecchia, nel corso della quale saranno messe alla prova le loro conoscenze didattiche a livello nazionale. Gli istituti che usciranno vincitori dalla Finale Nazionale si aggiudicheranno un viaggio di 3 giorni in hotel on board sulla nave Cruise Grimaldi Lines con destinazione Barcellona, per tutta la classe più un docente accompagnatore. Partner di questa XII edizione di High School Game sono: Grimaldi Lines (Main Partner), le Universita’ Vanvitelli della Campania, Lumsa di Roma e Laba di Firenze (Educational Partner), Logica Test (Official Partner), Fondazione Univerde, le Onlus Plastic Free e Fare x bene e la Polizia Stradale di Milano.