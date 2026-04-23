Didattica e intelligenza artificiale: 14 atenei in rete con Alma, la Federico II capofila

L’Ai mette in luce i vecchi problemi dell’educazione che abbiamo sempre avuto e spesso ignorato. La crisi reale non è tecnologica, ma motivazionale. La didattica tradizionale, basata su lezioni frontali, non favorisce crescita, autonomia e connessione con una comunità di riferimento e quindi non stimola l’autodeterminazione dello studente.

Così Eric Mazur, docente di fisica applicata ad Harvard, innovatore e tra i pionieri della flipped classroom, intervenuto in collegamento al convegno internazionale Rethinking the University in the age of artificial intelligence, ospitato all’Università di Padova il 22 e 23 aprile.

Nessuna persona sana di mente comprerebbe una tessera di palestra per mandare un robot ad allenarsi al proprio posto. Allo stesso modo, perché uno studente dovrebbe delegare all’Ai?

Secondo Mazur, la chiave è l’autodeterminazione, legata alla motivazione intrinseca, utile per evitare i rischi dell’uso passivo dell’intelligenza artificiale, dalla ricerca di scorciatoie alla delega totale alla tecnologia.

Fondamentale diventa l’apprendimento attivo, con il docente che guida la ricerca di momenti di comprensione profonda e dà priorità ai processi rispetto alle risposte. Strumenti centrali sono peer education, peer instruction, team based learning, project based learning e community based learning.

La rete Alma e il ruolo della Federico II

L’appuntamento, promosso dall’Università di Padova e da Alma nell’ambito del progetto Pnrr Advanced Learning Multimedia Alliance for inclusive academic innovation, ha riunito 14 atenei italiani impegnati nell’innovazione didattica digitale.

La rete Alma è guidata dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, che svolge il ruolo di capofila e motore scientifico e organizzativo. L’obiettivo è condividere modelli, pratiche e strumenti per governare la trasformazione dei processi di apprendimento, insegnamento e valutazione.

Alma è una rete ampia, che vede come capofila l’Università degli Studi di Napoli Federico II, per condividere modelli innovativi, pratiche e strumenti orientati a comprendere e governare una trasformazione che incide nei modi in cui apprendiamo, insegniamo, valutiamo e produciamo conoscenza, ha spiegato Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova.

Le voci dal convegno

Fra gli interventi più rilevanti quello di Payal Arora, docente della Utrecht University e fondatrice dell’Inclusive Ai Lab, che ha sottolineato come nei Paesi del Sud del mondo l’Ai sia spesso vista in modo più positivo, come strumento di emancipazione.

Dobbiamo smettere di dire che i docenti saranno sostituiti e guardare alle opportunità, come lo sviluppo del pensiero laterale.

La rete e la formazione

La rete Alma coinvolge, oltre alla Federico II e all’Università di Padova, gli atenei di Calabria, Catania, Firenze, Molise, l’Orientale di Napoli, La Sapienza, Tor Vergata, Sassari, Urbino, Trieste, Bicocca e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il progetto ha già prodotto i Mooc (Massive Open Online Courses), corsi gratuiti accessibili a livello globale, oltre a webinar e percorsi formativi per docenti e personale tecnico.

Elemento chiave sono i change agent, docenti formati per accompagnare l’innovazione didattica.

Tra loro Carlo Mariconda, docente di analisi matematica all’Università di Padova, che utilizza l’Ai come strumento didattico: assegno esercizi con il supporto dell’Ai, poi in aula analizziamo insieme i processi e le criticità.

Le applicazioni in aula

All’Università di Padova l’Ai è già utilizzata in diversi ambiti: simulazioni economiche, esercitazioni pedagogiche, tutor virtuali e simulazioni cliniche in medicina.

La sfida è integrare l’Ai nella didattica, online, ibrida e in presenza, spiega Dario Da Re, responsabile del progetto Deh Alma. Il compito del docente oggi è allenare gli studenti a porre le domande giuste.

L’Ai generativa sta inoltre incidendo sulla produzione delle tesi di laurea e dottorato. Le linee guida dell’ateneo ribadiscono che la responsabilità resta sempre a docenti e studenti, chiamati a verificare attendibilità, bias e correttezza degli output generati.