Didier Pfleger nuovo amministratore delegato di Titagarh Firema. Luca Paolone Cfo

Il Consiglio di Amministrazione di Titagarh Firema, riunitosi per il rinnovo delle cariche sociali, ha nominato Didier Pfleger quale Amministratore Delegato della società di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi ferroviari innovativi. “La nomina – si legge in una nota aziendale – rappresenta un passo strategico per rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato globale e affrontare con determinazione le sfide future, grazie all’esperienza internazionale e alle competenze consolidate. Didier Pfleger porta con sé una vasta esperienza internazionale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile, avendo ricoperto ruoli di primo piano in realtà come il Gruppo Skoda, azienda di fornitura di treni, autobus e componentistica, e Alstom Group, leader dell’industria ferroviaria”.

“Sono onorato di entrare a far parte di Titagarh Firema, azienda che combina tradizione e innovazione, in un momento così significativo e ricco di opportunità”, dichiara Didier Pfleger. “Sono convinto – continua – che lavoreremo con determinazione, insieme alla squadra, per consolidare il ruolo di leader nel mercato e promuovere nuove soluzioni tecnologiche e sostenibili”. Il Consiglio di amministrazione esprime all’Amministratore uscente, Vijav Subramanian, “un particolare ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata. Vijav Subramanian, continuerà a collaborare fino a dicembre 2024, assicurando una transizione fluida e un passaggio di consegne ottimale”.

La squadra si rinforza anche con l’entrata di una nuova figura come Cfo aziendale: Luca Paolone, “riconosciuto per la sua esperienza nella gestione finanziaria e strategica, nell’ottimizzazione dei processi e nello sviluppo di piani di crescita sostenibile in contesti complessi”. Già advisor per Titagarh Firema, è stato Cfo in aziende Ferroviarie, Aviation Manifatturiere e di Servizi (Logistica), tra cui Alitalia, Atitech, Iacobucci HF Aerospace Spa e Gsg.