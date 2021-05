Dieci anni dal terremoto in Giappone: a Roma un concerto commemorativo organizzato dall’Ambasciata di Tokyo

Siamo al decimo anniversario della terribile tragedia (il grande terremoto e lo tsunami) che che colpi il Giappone. Domani 8 maggio alle 14 (ora italiana) l’evento sarà ricordato con un concerto commemorativo.

Quest’anno l’Ambasciata giapponese a Roma e la M&M Media services hanno voluto organizzare il concerto per un doveroso tributo alle vittime e all’opera di ricostruzione che sta avvenendo in Giappone, e pregando nella speranza che ciò non avvenga mai più. L’Ambasciatore del Giappone in Italia Hiroshi Oe samà si esibirà al pianoforte con la collaborazione del direttore dell’Istituto Giapponese di cultura a Roma Masuo Nishibayashi san al violino. Al clarinetto ci sarà Alessandro Carbonare dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Si esibiranno anche Yasko Fujii e Ayumi Fujii (soprano), Erika Misumi (mezzosoprano), Asaki Kurihara (pianoforte), Marco Saldarelli (violoncello), Carlotta Masci e Yuriko Minoura (pianoforte), Soichi Ichikawa (violino) e A&A Music Ayumi Fujii & Sachiko Kodama. Patrocinato dal Comune di Roma, il concerto sarà trasmesso in streaming qui. Buona visione