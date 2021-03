Dieci anni dalla morte del poeta Michele Sovente, Procida lo ricorda con una serie di appuntamenti

Per il decennale della scomparsa di Michele Sovente, avvenuta il 25 marzo 2011, sono previsti una serie di appuntamenti promossi dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con enti, istituzioni e con i familiari e gli amici del Poeta.

Si parte proprio il 25 marzo (giornata in cui tra l’altro si celebra il “Dantedì”) in piazza Sovente dove alle 15 sarà deposta una corona di alloro. Alla cerimonia istituzionale – che si terrà in assenza di pubblico e sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook del comune – interverranno il Direttore del Parco Archeologico dei Campi flegrei e, insieme al Sindaco di Monte di Procida, i rappresentanti degli altri comuni del Tavolo della cultura, Bacoli, Giugliano e Pozzuoli. Interverranno inoltre la famiglia del Poeta, l’Associazione a lui dedicata e i rappresentanti del gruppo di lavoro.

Si tratta del primo passo verso una serie di iniziative di valorizzazione e divulgazione che, promosse con atto di indirizzo della Giunta n. 27 del 10/03/21 con il coinvolgimento attivo delle istituzioni e del gruppo di estimatori ed esperti, porteranno nel 2022 al Premio Letterario Michele Sovente. Darà il via a questo percorso la conferenza on line di domenica 28 marzo con una lectio magistralis ed interventi in video e versi dedicati al Poeta.