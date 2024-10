Dieci anni di Futurebrand Index, perché Apple, Disney e Samsung dominano la classifica

Giunto alla sua decima edizione, il FutureBrand Index 2024 guarda oltre le trasformazioni che si susseguono anno dopo anno nel mondo dei brand, per assumere una visione panoramica dell’intero decennio. I risultati rivelano perché brand come Apple, Disney e Samsung hanno ormai conseguito lo status di “future brand”, mentre Boeing e Volkswagen escono addirittura dal ranking.

Il FutureBrand Index è l’unico report che valuta le performance delle aziende applicando i principi del branding. Partendo dall’elenco delle prime 100 aziende per capitalizzazione di mercato stilato da PwC, FutureBrand valuta ogni impresa in base alla forza del suo brand, utilizzando 18 attributi chiave che ruotano attorno alle aree di “Experience” e “Purpose”.

Rileggendo e rianalizzando il patrimonio di dati e insight raccolti nel corso di questi 10 anni, l’Index 2024 conferma che il decennio è stato una stagione d’oro per i brand.

Jon Tipple, Chief Strategy Officer di FutureBrand, attribuisce questo risultato all’applicazione del principio della coerenza continuativa: “Ciò che stiamo osservando non è frutto del caso, ma il risultato di una gestione intelligente e costante dei brand. Si tratta di un approccio ben studiato, che pone la percezione del brand al centro delle priorità di leadership, trasformandola in una leva strategica per il successo commerciale a lungo termine”.

Chiudiamo citando Jeff Bezos: “Spesso mi viene chiesto: ‘Che cosa cambierà nei prossimi dieci anni?’ È una domanda interessante ma anche banale. Quasi mai mi chiedono: ‘Che cosa non cambierà nei prossimi dieci anni?’ Questo secondo interrogativo è più importante, perché si può costruire una strategia aziendale sulle cose che restano stabili nel tempo.”

A questo link si può scaricare lo studio, restiamo a vostra disposizione per approfondire gli aspetti che vi interessano di più o per organizzare un’intervista con il team che ha realizzato FutureBrand Index 2024.