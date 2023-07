Dieci anni di Squisito: la boutique gastronomica di Sant’Anastasia

S.Qui.Sito taglia il traguardo dei 10 anni. La boutique gastronomica con braci e cucina del Gruppo Ciro Amodio, brand leader in Campania da cinque generazioni, lunedì 31 luglio festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Inaugurato nel 2013 a Sant’Anastasia, a pochi chilometri da Napoli, S.Qui.Sito è tra i primi concept-food store della Campania, uno spazio concepito per offrire una nuova esperienza di acquisto, coniugando il rito della spesa quotidiana con il consumo sul posto. Il tutto con una vocazione precisa: selezionare e offrire solo eccellenze.

“S.qui.sito è stata una sfida imprenditoriale. Una sfida che oggi, a distanza di dieci anni, possiamo dire vinta con grande successo. Quando abbiamo deciso di aprire una “casa del gusto” a Sant’Anastasia non sapevamo quale sarebbe stata la risposta del pubblico, eppure da subito abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei nostri clienti”, afferma Fausto Amodio, Amministratore Delegato del Gruppo Ciro Amodio, che con largo anticipo su tanti ha intuito un nuovo format di locale. “Il nostro punto di forza sta nel riuscire ad offrire quello che mancava in questa zona, ovvero uno spazio dove poter acquistare specialità tipiche della gastronomia nazionale e internazionale. Siamo usciti dai binari dell’ordinario, per puntare allo “straordinario”: chi viene a fare la spesa da Squisito può scegliere tra centinaia di prodotti provenienti da ogni parte del mondo e può farseli cucinare direttamente dai nostri chef “.

S.Qui.Sito è un ampio open space di 300 metri quadrati interamente vocato alla ricerca del buono, dell’artigianalità e della migliore cucina tradizionale campana: al suo interno trovano spazio un Caseificio con la produzione di latticini a vista, una Macelleria e Salumeria con selezioni di carni e prosciutti di pregio, una Panetteria con produzione artigianale giornaliera di pani e pizze in pala realizzate con lievito madre e farine biologiche. E ancora una enoteca che vanta oltre 300 etichette e un bancone Ristorante che ogni giorno propone piatti di stagione pronti da gustare o da portare via. Un indirizzo pensato per soddisfare le richieste più esigenti di intenditori e buongustai che qui possono trovare non solo piccole eccellenze locali, ma anche specialità provenienti da agricoltori, allevatori e produttori di tutto il mondo.

Camminando nei reparti di Squisito è infatti possibile trovare vere e proprie rarità gastronomiche: dalle selezioni di prosciutti come rinomato “jamon ibérico” Joselito Gran Riserva e il Jamon De Bosses della Valle d’Aosta, il San Daniele affumicato con foglie di tabacco del Kentucky e l’Istriano Croato alle carni più pregiate come il Black Angus Americano e la Picanha brasiliana, l’Aberdeen Angus e il pregiatissimo Kobe Wagyu. Grande attenzione viene riservata alla ricerca di specialità che riempiono il banco Caseificio dove oltre a prodotti di propria produzione – mozzarelle, ricottine e primo sale – è possibile orientare la scelta tra 300 specialità artigianali: formaggi francesi ed erborinati, il provolone del Monaco 14 mesi e il Parmigiano Reggiano stagionato 40 mesi. E ancora una selezione di vini iconici come Gaja, Sassicaia, Ornellaia, Tignanello e poi champagne, rum, e un occhio di riguardo per le etichette campane. Non da meno la Panetteria dove poter acquistare un ampio ventaglio di pani, a cominciare dal pane cafone tipico della tradizione napoletana, e pizze in pala artigianali preparate con lievito madre e farina biologica. Infine la Drogheria dove trovano spazio paste trafilate al bronzo, oli aromatizzati, mieli e marmellate bio, dolci e spezie provenienti da ogni angolo del mondo.

Per celebrare i 10 anni è stato realizzato un logo celebrativo e un packaging speciale e il 31 luglio si festeggia con i clienti con un brindisi e il consueto taglio della torta.

S.QUI.SITO

Sant’Anastasia,Napoli

Via Pomigliano Angolo Via Marciano

0815302328 – info@squisitofood.it