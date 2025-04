Dieci anni senza Pino: Berlino ricorda il cantautore con “Guten Abend, Pino”

Si intitola “Guten Abend, Pino” il nuovo progetto musicale della band Caponi Brothers dedicato a Pino Daniele che sarà presentato in anteprima a Berlino, il 24 maggio, a dieci anni dalla scomparsa del grande musicista. Una rilettura in chiave swing di brani scelti dal repertorio dell’indimenticato artista, da “Yes I know my way” a “‘O scarrafone”, “Je so’ pazzo”, “A me me piace ‘o blues” fino a “Napule è”, riarrangiati dal pianista Giuseppe Di Capua e uniti in una sequenza che fin dal titolo, ispirato all’album “Bonne soirée” del 1987 e realizzato in tedesco per l’occasione, dichiarando il suo intento celebrativo proponendo al pubblico del Napoleon Complex di Berlino un’occasione di ascolto e, per alcuni, di conoscenza dell’opera del grande Pino Daniele. “Da tempo pensavamo di realizzare un percorso musicale dedicato a Pino Daniele – sottolinea Giuseppe Di Capua – alla maniera dei Fratelli Caponi e ora, grazie agli organizzatori del Pizza Fest Berlin che hanno voluto inserirci tra gli eventi della loro manifestazione, questo progetto vede la luce”. In linea con l’obiettivo della manifestazione ideata da Italian Market di Berlino, che “intende creare – hanno spiegato gli organizzatori nella presentazione al Salone Margherita di NAPOLI – un ponte culturale con NAPOLI nel segno dell’alimento italiano più amato in Germania”, oltre ad una delegazione di pluripremiati pizzaioli napoletani, il Napoleon Komplex accoglierà, tra il 23 e il 25 maggio, una speciale ambasceria che renderà omaggio ad alcune figure simbolo di NAPOLI . E’ il caso della prima assoluta di “Così cantava Raffaele Viviani”, che per l’occasione diventa “Also cantava Raffaele Viviani”, recital che l’attrice e cantante Marina Bruno propone (domenica 25) in dedica al drammaturgo di Castellammare di Stabia scomparsa 75 anni fa. Un concerto che l’artista, anch’essa di origini stabiesi, ha scelto di aprire con un ricordo del Maestro Roberto De Simone (mancato lo scorso 6 aprile) che la scelse come protagonista di tante sue opere a partire dal capolavoro “La Gatta Cenerentola”. Sempre a Berlino, venerdì 23, il concerto di Tommaso Primo, tra i maggiori esponenti del cantautorato napoletano contemporaneo ei dj set “italo disco” dei “berlinapoletani” Don Rispetto, Stefano Ferrari e DJ Mela. Durante la presentazione nello storico Salone Margherita si è svolta anche una performance degli artisti Marina Bruno, Giuseppe di Capua, Tommaso Primo.