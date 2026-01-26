Dieci aziende campane al Jewels of Emirates Show: l’Italia unico Paese con un padiglione nazionale

Saranno dieci le aziende della Campania presenti nel Padiglione Italia alla settima edizione del Jewels of Emirates Show, la fiera internazionale dedicata a gioielleria, oreficeria e orologeria in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio all’Expo Centre Sharjah, nell’Emirato Arabo di Sharjah.

L’Italia sarà l’unico Paese a essere rappresentato con un proprio spazio espositivo nazionale, curato anche quest’anno da Artex.

Le imprese campane arrivano dalle province di Napoli e Caserta e rappresentano una filiera che unisce tradizione artigianale e produzione contemporanea. A esporre saranno Auri Tempore Srl (Afragola), C&M Srl (Marcianise), Collaro Srls (Napoli), Generoso Gioielli 1970 Srl (Marcianise), Luise Gioielli Srl (Napoli), Nardelli Gioielli per Amore Srl (Napoli), Rovitaly Srl (Napoli), Salvatore Collaro (Marcianise), Tessitore Srl (Napoli) e Threes International Srl (Capri).

Una fiera in crescita costante

Il Jewels of Emirates Show si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti di riferimento per il settore nel Medio Oriente. All’edizione 2025 hanno partecipato oltre 150 espositori, in larga parte provenienti dagli Emirati Arabi e dall’area mediorientale, distribuiti su 10.000 metri quadrati di area espositiva, con più di 9.000 visitatori tra compratori privati, buyer, vip, diplomatici, giornalisti e social media influencer.

“Grazie all’organizzazione di Artex e alla collaborazione ventennale con Expo Centre e Camera di Commercio di Sharjah – afferma Sara Biagiotti, della direzione di Artex – l’Italia sarà rappresentata a questa importante fiera del settore, che negli anni è cresciuta non solo in termini di numero di aziende e di superficie espositiva, ma anche di qualità, affermandosi come una delle più richieste dal mercato”.

Il Padiglione Italia si espande

“Proprio grazie alla fiducia di Expo Centre Sharjah – aggiunge Biagiotti – sono stati concessi ulteriori spazi al Padiglione Italia che, come Luxury Zone, si è ampliato del 25%”.

Alla nuova edizione parteciperanno complessivamente 33 aziende italiane, selezionate per rappresentare il meglio della gioielleria e dell’oreficeria Made in Italy.

Un mercato strategico da 1,3 miliardi

“Il mercato arabo – conclude Biagiotti – è uno dei più rilevanti per l’esportazione di preziosi: nel 2025 il valore delle esportazioni italiane di gioielli negli Emirati Arabi ha raggiunto 1,3 miliardi di euro, con una crescita del 55% rispetto al primo semestre dell’anno precedente, nonostante il costo dell’oro sia ai massimi storici. La presenza alla Jewels of Emirates Show rappresenta un’occasione unica di espansione per le aziende”.