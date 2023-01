Diego Armando Masardona è il nuovo panino di Puok

Puok, il burger store con due sedi a Napoli, al Vomero e a Spaccanapoli, inaugura il 2023 con un nuovo panino: Diego Armando Masardona. Un tributo a Napoli, alla pizza fritta, a Maradona e all’Antica friggitoria La Masardona, il tempio della pizza fritta napoletana dal 1945.

Un nome che è tutto un programma, come tutti i panini di Puok. In tre parole la quintessenza di Napoli: il mito della pizza fritta e quello di Maradona.

Il panino Diego Armando Masardona di Puok contiene esattamente gli ingredienti di una pizza fritta completa, ma re-immaginati e stratificati in perfetto stile PUOK: cicoli napoletani piastrati (con sale e pepe), provola impanata e fritta, crema di pomodorini arrosto, ricotta sale e pepe, basilico.

L’intento è celebrare il Battilocchio, la prima pizza fritta napoletana, nata nel dopoguerra, fatta con ingredienti semplici ed economici: ricotta, cicoli di maiale e pepe. Ma non solo, Egidio Cerrone, co-founder e anima e palato creativo di Puok, dichiara da subito la sua devozione a La Masardona, l’antica friggitoria partenopea della famiglia Piccirillo, che propone ancora oggi la ricetta classica della nonna, detta la Masardona, che impastava e friggeva per strada sotto casa.

<<Per me la Masardona è un vero e proprio monumento napoletano, un luogo di culto da mettere nelle guide tra il Cristo Velato e il Cimitero delle Fontanelle. La sede storica è un posto lontano dal centro, ma basta fare due passi lì intorno ed è percepibile la vera essenza della napoletanità. Operai in fila al mattino per accaparrarsi le loro “marenne fritte”, gente da ogni dove, ma soprattutto gente del posto, famiglie legate ancora a quella benedetta signora, la Masardona, che tanti anni fa friggeva pizze nel suo vascio. Oggi l’attività è portata avanti da Enzo Piccirillo, e per me Enzo è sempre stato una sorta di spirito guida, sempre lì, col sorriso e l’ironia, ma anche con la serietà dei maestri, a insegnare ai suoi collaboratori l’arte del friggere tramandata da generazioni, ai figli soprattutto, Salvatore e Cristiano, che oggi gestiscono con successo le sedi di Mergellina e Roma. Per me Enzo è il Maradona della pizza fritta, per lui la pizza fritta non è una cosa in più, è la sua vita, e nel fare un tributo a Napoli attraverso la sua pizza, non potevo scegliere nome migliore per questo nuovo panino: DIEGO ARMANDO MASARDONA, perché così dovremmo chiamare Enzo Piccirillo>>, commenta Egidio Cerrone.

Dal 25 gennaio, Diego Armando Masardona sarà disponibile nei burger store di via Cilea al Vomero e di Spaccanapoli. Ogni morso è una esplosione di sapore, a ogni morso si ritorna al cuore di una pizza fritta, ogni morso si ritorna nel cuore di Napoli.