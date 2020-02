Dieta mediterranea, Ice chiama a Salerno buyer da 11 Paesi: due giorni di incontri B2B

Oggi, al Grand Hotel Salerno, le aziende alimentari salernitane hanno incontrato una delegazione di 20 buyer provenienti da 11 paesi esteri. Il workshop con incontri b2b è stato organizzato da Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese in collaborazione con Confindustria Salerno, nell’ambito del piano Export Sud II per la promozione delle imprese meridionali. L’iniziativa si inserisce nell’attuale contesto, in cui lo stile alimentare italiano si sta affermando con sempre maggiore forza nei mercati tradizionali contribuendo, anche con le peculiarità delle produzioni regionali, a dare riconoscibilità all’Italian life style e alla dieta Mediterranea.

La giornata, organizzata in due sessioni (mattutina e pomeridiana) è stata dedicata all’esposizione e degustazione delle eccellenze delle imprese partecipanti, attraverso trattative commerciali e incontri di business con gli operatori esteri provenienti da Azerbaijan, Brasile, Estonia, Giappone, Kazakistan, Macedonia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Presenti aziende del comparto alimentare, vino e liquori ed in particolare: conserve vegetali; dolciario e miele; olio; caffè; pasta; lavorazione carne e produzione di ingredienti/semilavorati per l’industria alimentare; tartufo e zafferano.